L’éloge de l’accessoire et des tâtonnements

Un mur en parpaing érigé le long d’un bloc de bâtiment de la cité 500 logements a été démoli par les services de l’APC, suite à une plainte des résidents ulcérés par cette confiscation de l’espace vert collectif par un voisin résident de la cité située à Seddikia. Il y a moins d’un mois, une tentative d’occupation d’une bâtisse désaffectée située près de la rue des Aurès ex-Bastille a été mise en échec grâce à l’intervention des services de la délégation communale El Emir , accompagnés par les services de la 16ème sûreté urbaine. Les accès à cette bâtisse menaçant ruine, et dont les occupants ont été relogés, ont été condamnés par des parois en maçonnerie dans l’attente d’une éventuelle démolition. Mais des énergumènes, qualifiés de marginaux, avaient démoli le mur empêchant l’accès afin de s’installer et de transformer l’endroit en squat illicite. Dénoncés par les riverains, ils ont été interpellés et des procédures ont été prises à leur encontre. Depuis quelque temps déjà, on apprend très souvent que des tentatives de squat d’immeubles désaffectés et d’espaces publics sont mises en échec et avortent grâce à l’intervention des pouvoirs publics, mais aussi et surtout grâce à la vigilance et l’implication de citoyens résidents dans la zone urbaine concernée. Et certains quartiers, comme Saint Pierre, les Planteurs ou Sidi El Houari sont en moyenne beaucoup plus touchés par ce phénomène difficile à endiguer. Selon un sociologue oranais, cette occupation illégale de vieilles bâtisses en ruine ou de certaines vieilles infrastructures désaffectées comme des anciennes écoles, des fourrières municipales, des marchés couverts abandonnés, ou même parfois des mosquées et des monuments historiques oubliés, s’explique par l’effritement des valeurs de la citoyenneté et la déstructuration du corps social par des politiques publiques aléatoires favorisant l’émergence de toutes sortes de fléaux. La montée de la misère et de la pauvreté, conjuguée à la flambée des nouvelles fortunes mal-acquises, a instauré une ambiance sociale où tous les abus et les dérives semblent permises en toute impunité. «La terre algérienne appartient à tous les algériens… « disent souvent les bâtisseurs de bidonvilles pour légitimer aux yeux des familles sans toit ou mal-logées leur action illégale d’occupation d’un site pour y construire des baraques illicites. Démolir un mur construit sans autorisation dans un quartier ou cité d’habitat ne signifie nullement que les actions sauvages et illicites seront éradiquées sur tout le territoire de la commune et de la wilaya. Encore une fois, l’éloge de l’accessoire et des tâtonnements prouve la faillite d’un système de gestion qui depuis longtemps a atteint ses limites.

Par S.Benali