<span style='text-decoration: underline;'>Laïd Rebigua</span>:<br><span style='color:red;'>L’émir Abdelkader a unifié les Algériens dans la lutte contre le colonisateur français</span>

Le ministre des moudjahidine et des ayants-droit, Laïd Rebigua, a rappelé, mercredi à Oran, que l’Emir Abdelkader avait unifié les Algériens de toutes les régions et des tribus pour lutter contre le colonisateur français.

Lors de l’ouverture d’une journée d’étude sur la lutte du peuple algérien contre le colonisateur, organisée par l’Association des grands invalides de la guerre de libération nationale à l’occasion du 139eme anniversaire du décès de l’Emir Abdelkader, le ministre a indiqué que cette figure de la résistance populaire «a réussi à unifier les Algériens de toutes les régions et les tribus sous l’étendard du combat et de la lutte contre l’occupant français».

Laïd Rebigua a estimé que «la personnalité de l’Emir Abdelkader se distinguait par son sens du djihad et de sa résistance qui ont permis à de nombreuses régions du pays de se défaire de l’agression française», rappelant toutefois que «plusieurs facteurs ont freiné cette résistance, notamment la trahison du sultan marocain en 1847». «Cette trahison du sultan marocain est une preuve irréfutable de l’histoire honteuse du Makhzen, marquée de complots, de provocations de ses responsables et des trahisons successives de son régime», a ajouté le ministre, rappelant que «tous ces actes se sont heurtés à la détermination du peuple algérien, jaloux de son unité et de la sécurité de son pays et qui reste fidèle aux sacrifices des martyrs et à leur précieux legs». L’universitaire Belhadj Mohamed a mis, pour sa part, l’accent dans une intervention, sur le courage et la clairvoyance militaire de l’Emir Abdelkader, qualité qui lui ont permis de défaire 112 généraux français dans les 122 batailles menées contre eux dans plusieurs régions du pays.

Les actions humanitaires et héroïques durant son exil sont encore bien ancrés dans les esprits, a-t-il dit. L’intervenant a salué «la poursuite de la lutte du peuple algérien après l’Emir Abdelkader, à travers des résistances populaires successives et l’action politique couronnée par la révolution du 1er novembre 1954». Cette longue résistance a abouti au recouvrement de la souveraineté et de l’indépendance nationale, dont l’Algérie célèbrera bientôt le 60eme anniversaire, a-t-il conclu.