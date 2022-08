<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>L’enfant chanteur palestinien Mohamed Wael El Bessiouni enthousiasme le public</span>

C’est en présence du wali et des autorités civiles et militaires et devant un public venu nombreux que l’enfant palestinien Mohamed Wael El Bessiouni a animé lundi, une soirée au parc de loisirs »Mosta Land ».

Placée sous l’égide du ministre des moudjahidines et des ayants droits, cette soirée a été organisée avec celle d’Alger survenue le 13 du mois courant et d’autres qui auront lieu dans d’autres villes du pays.

Chaleureusement accueilli par la nombreuse assistance sous des applaudissements et des youyou, l’enfant palestinien a su capter, raviver, charmer et enthousiasmer l’assistance de par ses chants patriotiques et sa voix douce et pénétrante. De par ses chants, cet enfant engagé, a exalté la détermination du peuple palestinien tout en faisant l’éloge de la révolution algérienne.

Indiquons, que Mohamed Wael El Bessiouni est arrivé en Algérie accompagné de son père le trois du mois courant, à l’invitation de l’association nationale pour la préservation de la mémoire et la transmission du message des chouhadas que préside Khoudri Abdelkrim dans le cadre de la célébration du soixantième anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. Arrivé à Mostaganem dans l’après midi de dimanche, le jeune chanteur palestinien Mohamed Wael El Bessiouni accompagné de son père et de responsables de la dite association, a été reçu par le wali.

Charef.N