<span style='text-decoration: underline;'>Veiller à la sécurité sanitaire du citoyen</span>:<br><span style='color:red;'>L’engagement des pouvoirs publics réitéré par Benbouzid</span>

La santé du citoyen constitue l’une des préoccupations majeures des Autorités qui accordent une attention particulière à un secteur névralgique qui aura besoin d’efforts constants.

C’est dans la perspective de veiller à la sécurité sanitaire des citoyens que le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid, a insisté sur l’intérêt porté par les hautes autorités du pays à un secteur très important pour les populations.

Le département de la santé est dans la lancée des réformes initiées au profit du secteur à travers notamment la réforme hospitalière, la généralisation de l’accès aux soins pour l’ensemble de la population et la disponibilité des médicaments entre autres.

Dans le cadre des disposions lancées par le passé et dont aura besoin le secteur à l’avenir, le ministre de la Santé a ajouté un autre facteur. Il s’agit, selon lui, d’adopter une approche économique visant à promouvoir le secteur, réaffirmant l’engagement des pouvoirs publics à veiller à la sécurité sanitaire du citoyen.

M. Benbouzid, qui intervenait lors d’une rencontre avec des opérateurs économiques, a insisté sur le fait que la santé est qualifiée de secteur sensible et stratégique, qui nécessitera une approche économique pour répondre aux attentes des populations.

Il a affirmé «la volonté et la disposition du ministère à un engagement ferme et total à travers une approche économique conformément à la volonté du gouvernement à promouvoir le secteur de la santé, auquel il accorde une grande attention, car il s’agit d’un secteur sensible et stratégique qui reflète les aspirations des citoyens en matière de traitement et de sécurité sanitaire en Algérie», a déclaré le ministre de la Santé selon un communiqué du département ministériel rendu public hier.

À signaler dans ce cadre que les pouvoirs publics ont tracé une stratégie visant à porter de l’avant le secteur de la santé à travers d’une série de dispositions à l’instar des efforts consentis pour développer l’industrie pharmaceutique nationale, la lutte contre la violence sous toutes ses formes au milieu hospitalier et une meilleure gestion des hôpitaux.

Ces pistes de réformes entrent dans le cadre efforts de l’Etat pour encourager le système national de santé. Aussi, la dernière rencontre avec les opérateurs économiques intervient dans le même objectif, détaille le communiqué du ministère de la Santé.

La même source a affirmé également que cette rencontre intervient aussi au titre du programme de rencontres entamé lundi par le ministre avec des opérateurs économiques, qui a reçu, au siège du ministère, le Directeur Général de Sanofi-Algérie, M. Raafat Henein, le Président Directeur Général des laboratoires «Beker», M. Rachid Kerrar, le Président Directeur Général des laboratoires «Frater-Razes», M. Abdelhamid Cherfaoui, et le Directeur de l’entreprise «Cellular Plast», M. Khali Sofiane.

Selon le même communiqué, les partenaires économiques ont exprimé au cours de ces rencontres «leur gratitude pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé et mis en avant les activités de leurs entreprises».

De son côté, M. Benbouzid a insisté sur la nécessité de mettre fin aux entraves administratives et bureaucratiques et de veiller à la disponibilité de médicaments.

Selon la même source, le ministre, après avoir écouté la présentation des dirigeants de ces entreprises, a «souligné la nécessité d’ouvrir la voie aux partenaires économiques par la levée de toutes les barrières administratives et bureaucratiques, par une approche qui réponde aux besoins des citoyens en matière de disponibilité régulière en médicaments sûrs et efficaces d’une part, et le développement d’instruments juridiques et économiques, d’autre part».

Il a affirmé enfin que «cela sera possible grâce à la conjugaison des efforts, à l’écoute et à la concertation à propos des propositions et des problématiques soulevées par tous les acteurs concernés».

Samir Hamiche