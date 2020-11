<span style='text-decoration: underline;'>Transport maritime du fret roulant</span>:<br><span style='color:red;'>L’Enmtv ouvre une ligne économique Oran-Alicante</span>

C’est là une bonne nouvelle qui vient à point nommé en vue d’alléger, ne serait est ce qu’un tant soit peu, l’inquiétude grandissante et le lourd fardeau supporté par des opérateurs et autres entreprises économiques sérieusement impactés, des mois durant, par la pandémie du Covid 19 et ses incidences, l’arrêt de l’activité en raison du confinement et la fermeture des frontières.

Le transport maritime des marchandises, très précisément les remorques et véhicules, faisant l’objet d’une attention particulière, reprend du service. En ce sens, l’Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs, Enmtv- Algérie-Ferries vient d’annoncer plusieurs démarche dont notamment le lancement prochain de l’opération de transport maritime de fret roulant, sur les deux lignes reliant l’Algérie aux deux pays du sud de l’Europe, l’Espagne et La France via les lignes maritimes «Algérie-France-Algérie» et «Algérie-Espagne-Algérie». Dans ce cadre, la même entreprise annonce le lacement, dans les très prochains jours, d’une ligne maritime régulière reliant le port d’Oran à la ville espagnole d’Alicante, celle-ci est, selon le communiqué rendu public par la même entreprise, «destinée exclusivement aux opérateurs économiques, des exportateurs, et des particuliers intéressés par le transport maritime du fret roulant».

L’entreprise, a-t-on expliqué, invite «l’ensemble des opérateurs et particuliers intéressés à prendre attache avec les services de cette entreprise Nationale de Transport Maritime Algérie Ferries en vue d’engager les mesures nécessaires leur permettant de remplir les formalités administratives pour pouvoir accomplir, dans les meilleures conditions, leurs activités économiques pour lesquelles ils ont investi ». La même entreprise spécialisée dans le transport Maritime de Voyageurs et du fret a, dans le début du mois en cours, procédé au lancement d’une ligne maritime régulière en partance du port d’Alger en destination du port de Marseille. La première traversée a été effectuée le 02 novembre 2020.

Les places sont d’autant plus convoitées que ladite entreprise a jugé utile de lancer un appel à l’adresse de l’ensemble des opérateurs et particuliers intéressés les invitant à se rapprocher des services de l’Entreprise afin de réserver les places et engager les procédures nécessaires à cet effet. La même entreprise a averti que «les opérateurs économiques, les exportateurs et les particuliers que le départ Alger-Marseille prévu le Jeudi 12 novembre 2020 est avancé au Mercredi 11 novembre 2020».

Yacine Redjami