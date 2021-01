<span style='text-decoration: underline;'>Eau</span>:<br><span style='color:red;'>L’enquête nationale sur la qualité du service public lancée</span>

Le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki a lancé officiellement hier, l’enquête sociale nationale sur la qualité du service public de l’eau.

Cette enquête nationale sur la satisfaction du citoyen quant à la qualité du service public de l’eau, indique l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), doit recueillir des renseignements auprès de 550 000 foyers au niveau de 1 541 communes à travers le territoire national.

Après avoir recruté et formé quelque 5 000 jeunes universitaires, la vaste opération menée par AGIRE a été lancée officiellement par le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki, le 14 janvier dernier à partir de Blida, précise le communiqué.

L’objectif pour le secteur des ressources en eau, selon AGIRE, est de disposer d’indicateurs objectifs de la satisfaction de l’usager, d’identifier et de mesurer les attentes des usagers mais aussi de construire des plans d’action d’amélioration de la satisfaction. «C’est pourquoi tous les moyens seront mobilisés dans le but d’identifier les lacunes et de connaitre la situation réelle de la qualité du service public pour pouvoir mettre en place des actions d’amélioration ciblées et adaptées aux attentes des usagers», explique l’Agence.

A rappeler que le président de la République Monsieur Abdelmadjid Tebboune avait donné des orientations pour assurer une meilleure prise en charge de l’alimentation en eau potable de la population à travers tout le territoire national. D’ailleurs, il a été question de mettre en place un cadre législatif de la nouvelle loi relative à l’eau.

Cette loi traite plusieurs questions importantes dont la définition de la relation avec les collectivités locales en matière de gestion du service public des eaux et de l’assainissement, ainsi que la définition des missions de contrôle et de régulation de l’Etat dans le domaine des ressources en eau. Ladite loi permettra également d’inclure les plans Orsec de lutte contre la sécheresse et le stress hydrique.

Le secteur des Ressources en eau a mis en place en outre la stratégie sectorielle à l’horizon 2030, qui prend en considération la production, sa collecte, sa distribution, ou bien son recyclage suivant des systèmes internationaux reconnus en matière de bonne gouvernance et d’économie rationnelle. Cette stratégie est axée sur l’extension des sources de mobilisation des ressources en eau à partir de sources conventionnelles comme les barrages et de sources non conventionnelles comme le dessalement de l’eau de mer et les eaux usées traitées, en plus de la valorisation des importantes ressources souterraines sahariennes, a expliqué le ministre, indiquant que l’objectif est de répondre aux besoins du littoral en eau potable et d’orienter l’eau des barrages aux activités agricoles, tandis que les eaux usées traitées sont destinées au secteur industriel.

Noreddine Oumessaoud