<span style='text-decoration: underline;'>Transport maritime</span>:<br><span style='color:red;'>L’ENTMV réduit ses tarifs de 50 %</span>

Le directeur commercial de la compagnie Algérie Ferries, Karim Bouzenad a rassuré hier les voyageurs les informant que la compagnie a revu ses prix à la baisse, de plus de 50%.

En effet, après plusieurs réclamations de la diaspora algérienne et leurs représentants notamment en France, Algérie Ferries a pris la décision de réduire ses tarifs. Le même responsable a tenu à clarifier et démentir les informations qui circulaient sur le net à propos des tarifs des voyages. “Les tarifs évoqués par les internautes ne reflètent pas la réalité”, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, M. Bouzenad a annoncé que certaines destinations affichent déjà complet et ce depuis la mise en vente des billets, citant l’exemple de la ligne Oran-Alicante. “Les places ont été vendues pour les traversées prévues pour le mois de juin, juillet, août et septembre”, a-t-il précisé, ajoutant que pour les liaisons entre Marseille et Alger, les billets ont pratiquement tous été vendus. Selon lui, toutes les traversées vers Alicante sont réservés jusqu’en septembre, idem pour Marseille, précisant que les pertes financières dues à la pandémie de Coronavirus Covid-19 sont estimées à 15 milliards DA. Il a souligné que 10% des traversées annulées en raison du coronavirus ont été remboursées.

M. Bouzenad a expliqué que la forte demande enregistrée, est à l’origine du blocage du système de réservation de la compagnie, révélant que plus de 10 000 demandes ont été enregistrées chaque jour sur le site. Le même responsable dira que la réservation par l’intermédiaire de la compagnie maritime pour le transport de passagers se fait désormais par voie électronique.

Cette nouvelle risque de ne pas plaire aux ressortissants algériens qui continuent d’affluer au niveau des agences commerciales d’Algérie Ferries et sur son site internet. Mais ni le site ni les agences ne peuvent répondre aux doléances des voyageurs.

Par ailleurs, le directeur commercial d’Algérie Ferries a annoncé une bonne nouvelle pour les voyageurs affirmant que le navire Tariq Ibn Ziyad reprendra le service à partir de la fin du mois de juin 2022.

Noreddine Oumessaoud