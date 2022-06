<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraineur Amrani appelle à «remettre de l’ordre» dans le club</span>

L’entraineur du MC Oran, Abdelkader Amrani, a appelé à mettre de l’ordre dans la maison de ce club après avoir réussi difficilement à éviter la relégation en Ligue deux de football, laissant au passage planer le doute sur son avenir.

«Un club de l’envergure du MCO ne mérite pas de lutter pour son maintien. Vu son standing, il est censé jouer les premiers rôles chaque saison, mais pour ce faire, il faudra y remettre de l’ordre en mettant en place notamment une direction très forte», a déclaré Amrani, mardi soir, à la presse en marge de la dernière séance d’entrainement de son équipe à Oran avant d’affronter vendredi le MC Alger pour le compte de l’ultime journée de championnat. Des supporters du MCO ont profité de cette dernière session de travail à domicile de leurs capés pour honorer le coach Amrani qui a réussi à éviter la descente aux «Hamraoua» qu’il avait rejoint lors de la précédente trêve hivernale, un geste qui est allé droit à son c£ur, a-t-il dit. «Franchement, je suis surpris par l’attitude des fans. C’est un geste qui traduit leur reconnaissance et surtout leur attachement au club. Mais je dois dire aussi que le mérite ne revient pas à moi seul, mais aussi à tous les joueurs et les membres du staff technique. J’espère que les choses vont s’améliorer la saison prochaine, pour que le MCO ne vive plus une telle situation», a-t-il souhaité. La formation d’El Bahia a connu une instabilité chronique cette saison, aussi bien sur le plan technique qu’administratif, ce qui lui a valu d’attendre jusqu’à deux journées avant la fin du championnat pour assurer son maintien parmi l’élite. L’arrivée d’Amrani, troisième technicien à avoir dirigé l’équipe cette saison après Azeddine Ait Djoudi et Mouaz Bouakkaz, s’est avérée salvatrice. Sous sa houlette, les Rouge et Blanc n’ont concédé qu’une seule défaite en 16 matchs, avec à la clé une série d’invincibilité de 13 matchs, une performance qu’aucun autre club de la Ligue 1 n’a réalisé cet exercice. Grâce à ce parcours, la cote de popularité d’Amrani auprès des supporters a beaucoup augmenté, comme l’atteste leur revendication pour qu’il reste en poste en vue de la saison prochaine. Une réclamation à laquelle le concerné n’a pas encore tranché. «Le plus important est qu’il y ait du changement au sein du club qui devra disposer d’une forte direction. J’ai vécu la même situation au CR Belouizdad quand je l’avais rejoint il y a quatre saisons. Et comme il y avait une direction compétente en place, nous avons ensemble sauvé le club de la relégation, et depuis, il enchaîne les consécrations», a-t-il encore insisté.