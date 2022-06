<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraineur Amrani reste au MC Oran la saison prochain</span>

Le président du MC Oran, Youcef Djebbari a annoncé mercredi à Oran la poursuite de l’entraineur Abdelkader Amrani de sa mission la saison prochaine à la tête de la barre technique du club de Ligue 1 de football.

«Amrani poursuivra sa mission la saison prochaine. Il a carte blanche pour libérer et recruter les joueurs qu’il souhaite avoir dans son effectif», a déclaré M. Djebbari en conférence de presse quelques jours après le dernier match de l’exercice de son équipe qui a assuré difficilement le maintien parmi l’élite. Le coach Amrani avait rejoint les «Hamraoua» lors de la trêve hivernale en remplacement du Tunisien Moez Bouakaz. Sa venue s’est avérée salutaire, puisqu’il a réussi à éviter aux gars d’El Bahia une relégation qui se profilait à l’horizon, avec à la clé une série de 14 matchs sans défaites. Questionné au sujet de son avenir au MCO à l’issue de la dernière rencontre sur le terrain du MC Alger (0-0), Amrani avait laissé entretenir le suspense. Evoquant la situation financière du club, le boss oranais, en poste depuis la fin de la phase aller, a fait savoir que les dettes du MCO ont atteint les 270 millions de dinars, ce qui l’oblige à les apurer pour avoir la possibilité de recruter de nouveaux joueurs lors du mercato estival. A cet effet, Youcef Djebbari a dit tabler sur l’apport d’un «éventuel repreneur» du club, «comme promis par les autorités compétentes», a-t-il dit, souhaitant que l’affiliation du MCO à une entreprise publique «se fasse après les Jeux méditerranéens comme prévu» que la ville va abriter du 25 juin au 6 juillet. Cette éventuelle opération constitue, selon le même responsable, l’unique issue de la crise financière qui secoue le grand club de la capitale de l’Ouest et qui permettra à ce dernier de lever l’interdiction de recrutement dont il fait l’objet à cause de ses grosses dettes. Pour Djebbari aussi, l’effectif du MCO devra impérativement être renforcé dès cet été «car 80 % des joueurs qui le composent n’ont pas le profil souhaité, et cela s’est vérifié à travers les difficultés énormes éprouvées pour assurer le maintien», a-t-il déploré. Lors de l’été 2021, l’effectif du «Mouloudia» a connu un départ massif de ses joueurs, dont la plupart ont saisi la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) pour avoir leur libération.