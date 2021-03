<span style='text-decoration: underline;'>WA Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraîneur Benchadli prédit une phase retour «délicate» pour son équipe</span>

L’entraîneur du WA Tlemcen, Djamel Benchadli, a prédit, dimanche, une deuxième phase de championnat «très délicate» pour son équipe si la direction de ce club de Ligue 1 de football ne venait pas à régler les problèmes financiers récurrents des «Zianides».

Le coach du WAT a estimé, dans une déclaration à l’APS, que sa formation est exposée à d’autres turbulences qui pourraient avoir des conséquences négatives sur son avenir parmi l’élite, au cas où la crise financière qui secoue le club perdurerait. Les craintes du technicien oranais ont été confortées par les difficultés énormes rencontrées par les dirigeants du «Widad» pour prendre en charge le déplacement de leur équipe vers Sétif où elle donnera la réplique à l’Entente locale, cet après-midi (15h00), dans le cadre de la 19e et dernière journée de la phase aller. D’ailleurs, il a fallu qu’un «mécène» intervienne pour payer les frais de déplacement vers les Hauts-plateaux pour éviter aux protégés de Benchadli de déclarer forfait pour ce rendez-vous, indique-t-on dans les milieux des «Zianides». Cela est intervenu après une dizaine de jours de turbulences qu’a connus le WAT et marqués par des grèves à répétition des joueurs pour réclamer la régularisation de leur situation financière, ce qui a failli pousser leur coach, arrivé il y a près de deux mois, à rendre le tablier.

Ces turbulences ont eu également pour effet de freiner la bonne marche de l’équipe en championnat où elle avait commencé à enchaîner les bons résultats après un départ raté. Les poulains de Benchadli se sont contentés de deux points seulement lors de leurs trois précédents matchs, tous les deux obtenus à domicile. Cette mauvaise passe que traversent les «Bleu et Blanc», de retour cette saison parmi l’élite après sept années passées dans les divisions inférieures, leur a valu de reculer provisoirement à la 13e place avec 19 points, tout en comptant un match en retard.