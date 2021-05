<span style='text-decoration: underline;'>WA Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraineur Benchadli prêt à renoncer à sa démission « sous conditions »</span>

La direction du WA Tlemcen a rejeté la démission de son entraineur Djamel Benchadli qui s’est dit dimanche prêt à retrouver son poste au sein de ce club de Ligue 1 de football à condition de régulariser « ne serait-ce que partiellement » sa situation financière.

« Un des dirigeants du WAT m’a appelé pour m’informer que ma démission que j’ai envoyée à la direction du club jeudi passé a été rejetée. Pour ma part, j’ai posé mes conditions pour revenir, car depuis que j’ai pris en main l’équipe en janvier dernier, je n’ai perçu qu’un mois de salaire », a déclaré Benchadli à l’APS. Rentré chez lui à Oran après un nouveau mouvement de grève enclenché par ses joueurs pour réclamer leurs arriérés de salaires, il y a de cela une dizaine de jours, Benchadli a fini par jeter l’éponge, et ce, quelques jours seulement avant l’entame de la phase retour du championnat. Et même si ses protégés ont consenti à reprendre l’entrainement en milieu de la semaine passée après avoir reçu des garanties d’être payés prochainement, le coach, lui, est resté inflexible. « Après mûre réflexion, je me suis rendu compte que les conditions ne sont pas réunies au WAT pour réaliser l’objectif assigné, à savoir le maintien en Ligue 1. La direction du club promet une amélioration de la situation financière dans les prochains jours, mais je ne peux pas revenir avant qu’il y ait du concret », a-t-il poursuivi. Cette position devrait priver les « Zianides », qui retrouvent l’élite cette saison après sept ans passés dans les divisions inférieures, des services de leur entraineur, mardi, à l’occasion de la réception du CS Constantine dans le cadre de la première journée de la phase retour. En l’absence de Benchadli, c’est l’entraineur adjoint Djawad Yadel qui dirige les entrainements du WAT, dont la direction espère voir son coach principal revenir à de meilleurs sentiments dans les prochains jours. Le « Widad » a terminé la phase aller à la 13e place en compagnie de l’ASO Chlef avec 20 points chacun, rappelle-t-on.