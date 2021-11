<span style='text-decoration: underline;'>LIGUE 1</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraineur Bouakaz annonce son départ de l’ES El Metlaoui «pour rejoindre le MC Oran»</span>

L’entraineur tunisien Mouaz Boua kaz a annoncé son départ de l’ES El Metlioui à l’issue de son match perdu face à l’ES Tunis (3- 0) lundi soir dans le cadre du championnat local de Ligue 1 de football pour rejoindre le MC Oran.

Mouaz Bouakaz, cité par la presse tunisienne, a déclaré que la rencontre face au champion sortant de Tunisie était la dernière pour lui avec l’ES El Metlioui (avant-dernier au classement), et que sa prochaine destination sera le MCO. Auparavant, la direction de la formation algérienne pensionnaire de la Ligue 1 avait informé avoir trouvé un terrain d’entente avec ce technicien pour succéder à Azzeddine Ait Djoudi qui a démissionné de son poste à l’issue de la troisième journée du championnat. A ce propos, le président du club sportif amateur (CSA) du MCO, Chamseddine Bensenouci, a déclaré samedi passé à l’APS que Bouakaz, qui a déjà entraîné les «Hamraoua» lors de l’exercice 2017-2018, est attendu à Oran «au plus tard mercredi». Les gars d’El-Bahia sont sans entraîneur depuis le départ d’Ait Djoudi intervenu après la défaite sur le terrain de l’O Médéa (1-0). L’ancien sélectionneur national des U 23 avait rejoint la formation oranaise en septembre dernier, soit quelques semaines avant le coup d’envoi du championnat. Les Rouge et Blanc, dirigés par le staff assistant d’Ait Djoudi, restent sur un nul à domicile contre l’ES Sétif (0-0), portant à quatre leur nombre de points après quatre journées de compétition.