<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraineur Bouakaz réclame du renfort pour la phase retour</span>

L’entraineur du MC Oran, Moaz Bouakaz, a réclamé du renfort en prévision de la deuxième partie du championnat de Ligue 1 de football, mais cela passe par la levée d’interdiction de recrutement dont fait l’objet le club.

«Nous avons terminé sur une bonne note la phase aller, grâce à notre victoire lors de la dernière journée de cette phase, mais le danger de la relégation nous guette toujours si on ne renforce pas notre effectif par quelques joueurs de valeur en vue de la deuxième partie du championnat», a déclaré le technicien tunisien à la presse après la victoire à domicile de son équipe face au MC Alger (1-0), pour le compte de la 17e et dernière journée de l’aller du championnat de l’élite. Le voeu du coach des «Rouge et Blanc» ne sera exaucé que si la direction oranaise venait de s’acquitter d’une dette estimée à 210 millions de dinars au profit d’anciens joueurs ayant obtenu gain de cause auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL).

Les Oranais, qui restaient sur une défaite sur le terrain de la lanterne rouge et voisin, le WA Tlemcen, ont vendangé plusieurs points chez eux depuis le début de cet exercice. Un autre échec face au MCA allait les enfoncer davantage dans le bas du tableau.

«C’est une victoire salutaire, car on n’avait pas le droit à l’erreur après notre défaite à Tlemcen. Un club de l’envergure du MCO ne peut pas se contenter du maintien, et si la future direction venait de régler les problèmes de l’équipe, je suis persuadé qu’on reviendra en force lors de la phase retour», a-t-il ajouté. En fait, le club phare de la capitale de l’Ouest, sans président depuis le retrait de confiance dont a fait l’objet Tayeb Mahiaoui en novembre dernier, devra connaître l’arrivée d’un nouveau chef du Conseil d’administration de sa société sportive par actions.

Une assemblée générale des actionnaires est programmée en fin d’après-midi de ce dimanche pour élire un nouveau président, rappelle-t-on. Le MCO a terminé à la 12e place la phase aller avec 18 points, devançant de quatre unités le premier potentiel relégable, le NA Hussein-Dey (15e, 14 pts).