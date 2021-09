<span style='text-decoration: underline;'>RC RELIZANE</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraîneur Bougherara dans le «flou»</span>

L’entraîneur Lyamine Bougherara a indiqué mardi n’avoir reçu aucun contact de la direction du RC Relizane en vue de prolonger son contrat qui a expiré à la fin du précédent championnat de Ligue 1 de football.

«Pour l’heure, je n’ai été contacté par aucun responsable du RCR en vue de reprendre le travail avec cette équipe. A ma connaissance, la situation dans cette formation est toujours dans le flou aussi bien sur le plan administratif que sportif», a déclaré, mardi, Bougherara à l’APS. L’ancien portier international avait rejoint le «Rapid» dans le dernier virage de la saison précédente. Il a réussi à lui éviter la relégation, alors qu’il l’a trouvé dans la zone rouge, rappelle-t-on. Néanmoins, ce technicien, qui avait débuté l’exercice passé sur le banc de touche de l’USM Bel-Abbès, n’a pu aller au terme du championnat après avoir été infecté par la Covid-19 ayant nécessité son hospitalisation. «J’ai traversé des moments difficiles, et je commence à peine à récupérer mes forces. Je ne sais donc toujours pas de quoi sera fait mon avenir avec le RCR ou un autre club. Mais une chose est sûre : s’agissant du Rapid, ce club accuse bel et bien un retard sensible en matière de préparation, ce qui rendrait déjà sa mission difficile la saison prochaine», a-t-il averti. A trois semaines du coup d’envoi de la nouvelle édition du championnat de Ligue 1, prévu pour le 22 octobre prochain, cette formation de l’Ouest du pays n’a toujours pas lancé sa préparation d’intersaison. Le président de la société sportive par actions (SSPA) du club, Mohamed Hamri, avait annoncé son départ dès la fin de l’exercice passé, mais sans jamais l’acter.