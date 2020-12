<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraîneur Bougherara tire la sonnette d’alarme</span>

L’entraîneur de l’USM Bel-Abbès, Lyamine Bougherara a tiré de nouveau, samedi, la sonnette d’alarme concernant la situation prévalant dans son club, tout en faisant planer le doute quant à son avenir avec cette formation de Ligue 1 de football.

La situation est très complexe à tous les niveaux. Les autorités locales et tous les amoureux du club sont censés intervenir pour l»aider, car au train où vont les choses, l»USMBA risque de ne pas voir de sitôt le bout du tunnel», a souligné le coach sur la page Facebook officielle du club. Rentré chez lui à Aïn M»lila à l»issue du match joué vendredi par son équipe sur le terrain du CA Bordj Bou Arréridj (1-1) dans le cadre de la 2e journée du championnat, Bougherara n»est pas sûr de revenir à Sidi Bel-Abbès, a-t-il prévenu. «Depuis que j»ai rejoint l»USMBA en septembre dernier, je n»ai à aucun moment réclamé mon argent tout comme les joueurs. J’ai fait preuve de patience, mais voilà que la direction du club ne parvient toujours pas à qualifier les nouvelles recrues. Je ne peux évidemment plus travailler dans de telles conditions, car étant privé de ma principale arme», a poursuivi l»ancien gardien de but international. Face au CABBA, Bougherara a dû recourir à plusieurs joueurs de l»équipe de la réserve, en plus de ceux de l»équipe seniors de la saison passée. Aucun des 13 nouveaux joueurs recrutés l»été passé n»a été encore qualifié par la Ligue de football professionnel. Malgré cela, les «Vert et Rouge» de la formation de l»Ouest du pays ont réussi à imposer le nul à leur adversaire du jour, après avoir été les premiers à ouvrir la marque. Les gars de la «Mekerra» accueillent mardi le MC Alger dans le cadre de la mise à jour de la première journée du championnat. Ils risquent de disputer cette rencontre sans leurs nouvelles recrues encore, apprend-on de Bougherara qui prolonge le suspense concernant sa présence ou non sur le banc de touche lors de ce rendez-vous.