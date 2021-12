<span style='text-decoration: underline;'>RC Relizane</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraineur Boughrara de retour, vers la fin de la grève des joueurs</span>

L’entraineur du RC Relizane, Lyamine Boughrara, est revenu à de meilleurs sentiments en reprenant le travail avec le club de Ligue 1 de football après une absence de plus d’une semaine, a-t-on appris mercredi de l’intéressé.

Cette décision a été prise par le concerné après l’intervention des autorités locales qui lui ont promis de régler les problèmes des joueurs afin de mettre un terme à leurs grèves à répétition. «J’étais bien clair avec les responsables locaux qui m’ont contacté pour me demander de revenir. Je leur ai bien expliqué que mon problème majeur a trait à ces grèves à répétition des joueurs depuis le début de cet exercice. Cette situation, si elle perdure, mettrait en danger l’avenir de l’équipe parmi l’élite», a-t-il prévenu dans une déclaration à l’APS.

Les protégés de Boughrara ne se sont plus entrainés depuis leur retour de Chelghoum Laïd où ils ont imposé le nul au club local (1-1), il y a de cela une dizaine de jours, dans le cadre de la 7e journée. Leur match suivant qui devait les opposer au Paradou AC, le week-end dernier, a été reporté.

Mais le «Rapid» devra effectuer vendredi un périlleux déplacement à Tizi Ouzou pour affronter la JS Kabylie dans le cadre de la 9e journée du championnat, lequel déplacement que le coach Boughrara appréhende énormément. «Evidemment, ce sera un match très compliqué pour nous, vu que les joueurs ne se sont plus entrainés depuis notre dernier déplacement à Chelgoum Laïd. On risque de payer fort les frais de cette énième grève», a-t-il encore dit. Après huit journées de compétition, la formation de l’Ouest du pays occupe la 15e place (1er potentiel relégable) avec six points, tout en comptant un match en moins.