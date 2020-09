<span style='text-decoration: underline;'>RC Relizane</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraîneur Cherif El Ouezzani s’attend à une saison «très difficile»</span>

Le nouvel entraîneur du RC Relizane, Si Tahar Cherif El Ouezzani a déclaré, lundi, qu’il s’attendait à une saison «très difficile» en Ligue 1 de football, surtout au vu du retard accusé dans le lancement des préparatifs du nouvel exercice, dont le coup d’envoi est prévu pour le 20 novembre prochain.

«Nous sommes conscients des difficultés auxquelles nous allons faire face la saison prochaine, surtout que le championnat sera très long avec 20 clubs», a indiqué à l’APS, l’ex-directeur général du MC Oran. Le RCR retrouvera l’élite la saison à venir après trois exercices passés en Ligue 2. Ce club de l’Ouest du pays fait néanmoins face à des problèmes financiers exposant son effectif à un départ massif de ses joueurs. «Je suis au courant de la situation financière difficile que traverse le Rapid et qui ne diffère pas trop de celle de la majorité des autres clubs. C’est ce qui explique du reste le retard accusé par la plupart d’entre eux dans le lancement de la préparation d’intersaison. Le club aura aussi à faire des dépenses supplémentaires importantes dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus», a ajouté le champion d’Afrique avec la sélection algérienne en 1990. Signataire dimanche d’un contrat d’une année, Cherif El Ouezzani, qui succède à Youcef Bouzidi dont le bail n’a pas été prolongé, sera assisté par le même staff technique qu’il a composé la saison passée lors de son passage au MCO et qui compte Bachir Mecheri, Sebbah Benyagoub et le préparateur des gardiens de but, Abdeslam Benabdallah, a-t-il fait savoir. Il a, en outre, informé que le lancement des préparatifs de la nouvelle saison aura lieu samedi prochain, tout en programmant deux stages dans des lieux à déterminer. Côté effectif, Cherif El Ouezzani a souligné qu’il compte renforcer sa composante par de nouveaux joueurs, «de manière à mettre sur place une équipe homogène», tout en s’engageant à mettre son expérience au service de sa nouvelle formation, avec laquelle il souhaite rester «le plus longtemps possible».