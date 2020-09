<span style='text-decoration: underline;'>USM ALGER </span>:<br><span style='color:red;'>L’entraîneur Ciccolini attendu ce dimanche à bord d’un vol spécial</span>

Le nouvel entraîneur français de l’USM Alger, François Ciccolini, ralliera dimanche Alger en compagnie des nouvelles recrues et des membres du staff technique, à bord d’un avion spécial affrété par le club, a annoncé vendredi le pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football.

«L’arrivée des joueurs et du staff technique est prévue le dimanche 20 septembre et coïncidera avec la date de la reprise des entraînements dès 8h30 du matin. Ils seront confinés à l’hôtel «Mazafran» selon le protocole sanitaire en vigueur. Pour le reste de l’équipe, la première semaine sera consacrée aux tests médicaux», a indiqué l’USMA sur sa page officielle Facebook. Ciccolini (58 ans) a été désigné nouvel entraîneur de l’USMA le 5 août dernier, en remplacement de Mounir Zeghdoud, dont le contrat n’a pas été prolongé. Le technicien corse sera secondé dans sa mission par Benaraïbi Bouziane (entraîneur-adjoint), alors que le poste d’entraîneur des gardiens a été confié à l’ancien portier international Mohamed Benhamou. Le préparateur physique étant le Français Nicolas Baup. «L’avion affrété sera à la charge du club, avec l’accord bien évidemment des autorités. Dans le cadre de la solidarité entre clubs, nous avons accepté, après accord d’Achour Djelloul (président du conseil d’administration, ndlr) de transporter des membres appartenant aux CR Belouizdad, MC Oran et MC Alger,» a indiqué le directeur sportif de l’USMA, Antar Yahia, sur les ondes de la radio nationale. Dans son communiqué, le club algérois précise que «Ciccolini prendra en charge et à distance, le planning des tests, la programmation de la préparation et sera en contact permanent avec le staff médical». Après leur sortie de quarantaine, les confinés rejoindront le reste de l’effectif pour un stage prévu du 11 au 25 octobre à Mostaganem, avec au menu des matchs amicaux contre des adversaires dont l’identité sera dévoilée «dès que possible».