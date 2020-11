L’entraîneur Ciccolini limogé pour «faute grave»

_ Le président du Conseil d’administration de la SSPA/USM Alger, Achour Djelloul, a annoncé dimanche le limogeage de l’entraîneur français François Ciccolini pour «faute grave», après avoir boycotté la cérémonie protocolaire de remise des médailles, lors de la Supercoupe d’Algérie de football, disputée et perdue samedi soir face au CR Belouizdad (1-2), au stade du 5-Juillet.

«Ciccolini a fauté, il doit payer. Nous avons pris la décision de le limoger, elle lui sera notifiée aujourd’hui. Il était déçu par la défaite, mais ce n’est nullement une raison pour ne pas respecter la cérémonie protocolaire. Il a été prié de monter à la tribune pour recevoir sa médaille, mais il a campé sur sa position. Nous sommes frustrés et indignés par son comportement», a indiqué à l’APS le premier responsable du club. L’USMA, qui espérait débuter par un titre, s’est heurtée à une équipe du CRB plus réaliste, vainqueur de sa deuxième Supercoupe d’Algérie de son histoire. Ciccolini, arrivé durant l’intersaison, n’aura pas fait long feu, et devient le premier technicien limogé, avant même le début du championnat, prévu le week-end prochain. «Ces comportements sont étrangers à l’USMA.

Nous ne sommes pas prêts de laisser faire, sans prendre les mesures qu’il faut. Même Antar Yahia (directeur sportif, ndlr) a été surpris par l’attitude de Ciccolini, ce dernier n’a donné aucun signe de vie depuis hier (samedi) soir. Nous allons charger l’entraîneur-adjoint d’assurer l’intérim, jusqu’à la désignation d’un nouvel entraîneur», a-t-il ajouté. Invité à revenir sur la rencontre, Achour Djelloul s’est dit «déçu» par la défaite, relevant l’importance de «protéger» le groupe en vue du reste du parcours.

«Je suis bien évidemment déçu par cette défaite. On voulait tant débuter la saison par un titre, mais malheureusement ça n’a pas été le cas. En première période, nous avons été défaillants sur tous les plans, nous avons senti des joueurs tétanisés par l’enjeu. Après la pause, nous avons réagi, mais ça n’a pas suffi pour revenir dans le match. Je félicite au passage le CRB pour ce nouveau titre», a-t-il conclu.