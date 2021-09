<span style='text-decoration: underline;'>ASM Oran</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraineur Hadj Merine pose ses conditions pour prolonger son contrat</span>

L’entraineur Hadj Merine devra rencontrer ces jours-ci les dirigeants de l’ASM Oran pour trancher sur son avenir avec ce club de Ligue deux de football, a-t-on appris dimanche de la direction de ce dernier.

Arrivé à l’ASMO en milieu d’exercice passé, Hadj Merine souhaite revoir les termes de son contrat, notamment liées au plan financier avant de le prolonger, a précisé la même source. Cela se passe au moment où l’équipe accuse déjà un retard sensible pour lancer ses préparatifs d’intersaison, sachant que le coup d’envoi du championnat du deuxième palier est fixé au 8 octobre prochain.

Cette situation suscite des inquiétudes dans l’entourage de la formation de M’dina J’dida, où on n’a pas encore digéré l’échec de leur team favori dans la course à l’accession en Ligue 1 en fin d’exercice écoulé.

Outre le rendez-vous fixé à l’entraineur Hadj Merine, la direction oranaise espère convaincre les cadres de l’effectif de la saison passée à prolonger leurs contrats, et arrêter par là-même la saignée qui touche l’équipe depuis le début du mercato estival.

A ce propos, les “”Vert et Blanc’’ viennent de perdre les services de leur gardien Boukrit qui s’est engagé avec le CS Constantine (Ligue 1), un transfert contesté par la direction de l’ASMO estimant que ce portier n’est pas libre de tout contrat, indique-t-on de même source.