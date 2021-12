<span style='text-decoration: underline;'>MCB Oued Sly</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraineur Hadj Merine provoque le déclic</span>

Le MCB Oued Sly s’est relancé dans la course à l’accession en Ligue 1 de football grâce à ses trois dernières victoires de rang sous la houlette de son nouvel entraineur, Hadj Merine, qui a réussi à provoquer le déclic tant attendu par ce club de football de Ligue 2 (Gr.Centre-Ouest).

L’USMM Hadjout a été la nouvelle victime de la formation chélifienne au cours de la 9e journée, disputée samedi soir et qui a vu le MCBO réaliser son troisième succès de suite, se hissant à la 5e place avec 15 points. Avant cela, ce club est allé battre le MC El Bayadh, qui partageait la première place avec le RC Kouba, chez lui, alors que lors de la journée d’avant, le MCBO a pris le dessus sur le GC Mascara à domicile, et ce, pour la première sortie de son nouveau coach avec l’équipe. Ayant raté de peu l’accession en Ligue 1 la saison passée après avoir échoué lors des matchs barrages, le MCBO a été donné favori en puissance pour réaliser une montée historique parmi l’élite.

Mais ses débuts au cours de cet exercice ont été décevants, obligeant sa direction à se séparer des services de l’entraineur Abderrahmane Osmane, recruté au cours de l’intersaison, et faire appel à Hadj Merine, l’ex-driver de l’ASM Oran. Un changement qui a vite porté ses fruits, comme en témoignent les trois victoires réalisées au cours des trois précédentes journées, relançant l’équipe dans la course à l’accession, même si l’écart qui le sépare du leader, le RC Kouba, est de 7 points. «Ce parcours réussi depuis mon arrivée à la barre technique du MCBO est le fruit des efforts consentis par toutes les composantes de l’équipe. Les joueurs sont réceptifs à mes consignes, et la direction du club ne rechigne pas sur les moyens pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles», a déclaré à l’APS Hadj Merine. Ce dernier refuse néanmoins de s’enflammer, estimant que “”le plus dur reste à faire’’, surtout que la bataille autour du seul ticket donnant accès à la Ligue 1 sera féroce. «Le chemin est encore long, surtout que certaines équipes, comme le RC Kouba ou le MC El Bayadh ont déjà pris de l’avance grâce à leurs très bons débuts en championnat.