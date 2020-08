<span style='text-decoration: underline;'>Barcelone</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraîneur Quique Setien limogé</span>

L’entraineur du FC Barcelone Quique Setién a été limogé de son poste, trois jours après la terrible défaite (8-2) contre le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions, a annoncé le club catalan lundi.

«Réuni lundi, le comité de direction du FC Barcelone a annoncé que Quique Setién n’est plus l’entraîneur de l’équipe première de football», a annoncé le Barça dans un communiqué. «Il s’agit de la première décision prise concernant la large restructuration de l’équipe première du Barça, qui se fera en accord avec l’actuelle direction technique et le nouvel entraîneur, qui sera dévoilé dans les prochains jours», a précisé le club catalan, qui prévoit des «changements profonds». Arrivé sur le banc du Barça le 13 janvier dernier en remplacement d’Ernesto Valverde, Quique Setién (61 ans) n’aura été aux commandes de la formation blaugrana que pendant 25 matches, lors d’une saison tronquée par la pandémie de coronavirus, pour un bilan mitigé de 16 victoires, quatre nuls et cinq défaites. Le limogeage du technicien était annoncé par la presse spécialisée espagnole depuis vendredi, après la déroute historique contre le Bayern Munich. Les sept mois de Setién sur le banc catalan ont débouché sur une des pires saisons du Barça: aucun titre remporté (pour la première fois depuis 2007) et une des plus grave crises dans l’histoire du club. Dans ce même communiqué, le comité directeur du FC Barcelone, réuni depuis lundi matin, a annoncé que les élections pour la présidence du club, prévues au printemps 2021, seront avancées à la mi-mars 2021. «Le comité de direction, qui assume sa responsabilité concernant la situation sportive que traverse le club, a décidé d’avancer la date des prochaines élections à la présidence. Elles se dérouleront le jour du premier match après le 15 mars 2021, et la convocation formelle se fera à la fin du mois de janvier 2021», précise le communiqué.