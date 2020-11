<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbes</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraineur se dit «confiant» pour l’intégration rapide de ses 13 nouveaux joueurs</span>

L’entraineur de l’USM Bel-Abbes, Lyamine Boughrara, s’est dit confiant quant à la réussite de l’intégration des nouveaux joueurs au nombre de 13 que le club de Ligue 1 de football a recruté au cours du mercato estival.

«Certes, beaucoup craignent que l’arrivée de pas moins de 13 nouveaux joueurs risque de se répercuter négativement sur l’équipe vu le temps qu’ils vont prendre pour réussir leur intégration, mais après deux stages, je trouve qu’ils se sont déjà bien fondu dans le groupe», a déclaré à l’APS l’ancien gardien de but international. Estimant que la majorité des joueurs recrutés «ont un bagage technique non négligeable», il a jugé que ce paramètre a été pour beaucoup dans leur intégration rapide. De l’effectif de la saison passée, la direction de l’USMBA n’a gardé qu’une douzaine d’éléments, tout en renforçant les rangs de son équipe par 13 joueurs. L’opération de recrutement a été qualifiée par le nouveau directeur général du club, Abbes Morsli, de «totale réussite», rappelle-t-on. Cependant, et pour que l’amalgame “anciens-nouveaux”’ prenne mieux forme, l’entraineur Bougherara, lui aussi arrivé cet été au club, a jugé nécessaire de multiplier les matchs amicaux à l’occasion du troisième stage des siens qui débute ce lundi et se poursuivra jusqu’en 15 courant. A cet effet, il a fait savoir qu’il tablait sur la programmation d’au moins quatre rencontres au cours de ce regroupement qui se déroulera à Sidi Bel-Abbes. Néanmoins, la formation de l’Ouest du pays devra s’acquitter d’importantes dettes auprès d’anciens joueurs pour qualifier ses nouvelles recrues, l’USMBA étant toujours interdite de recrutement par la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) Les nouveaux joueurs qui attendent leur qualification avant moins d’un mois du coup d’envoi du championnat sont : Itim, Khadir, Belmokhtar, Kheiraoui, Smahi, Haroun, Belgherbi, Maachou, Ounas, El Ouertani, Saïlaâ, Mouaki et Kedacha, souligne-t-on.