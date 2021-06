<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbes</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraineur Slimani croit «dur comme fer» au maintien</span>

L’USM Bel-Abbes, qui a renoué avec la victoire lors de la précédente journée du championnat de Ligue 1 de football après trois mois de disette, croit «dur comme fer» à son maintien parmi l’élite, malgré la difficulté de la mission qui l’attend, a indiqué lundi son nouvel entraineur, Sid Ahmed Slimani.

Insistant sur l’importance du succès réalisé à domicile, dans la douleur soit-il, face à l’ASO Chlef (2-1) mercredi passé dans le cadre de la 25e journée du championnat, Slimani a appelé ses joueurs à «davantage de mobilisation pour sauver l’équipe de la relégation», a-t-il déclaré à l’APS. L’ex-driver du SKAF Khemis (Ligue 2) a succédé, il y a quelques jours, à Mouaz Bouakkaz à la barre technique de la formation de la «Mekerra» qui a connu, avant lui, le défilé de pas moins de trois techniciens depuis le début de cet exercice. Confronté à des problèmes multidimensionnels, l’USMBA a payé, jusque-là, cher les interminables turbulences qu’elle a traversées, causées notamment par des conflits internes entre ses dirigeants. Une situation qui vient de connaitre son épilogue après le départ de l’ex-directeur général, Abbes Morsli et ses assistants, ce qui a permis au président du conseil d’administration, Abdelghani El Hennani de reprendre en main les commandes du club. Un retour salué par le coach Slimani, qui a mis en exergue l’apport du président depuis son retour aux affaires de la formation de l’ouest du pays «ce qui a eu pour effet de motiver les joueurs en reprenant goût à jouer après avoir évolué sans âme dans la majorité des rencontres jouées jusque-là leur valant leur position actuelle au classement», a-t-il expliqué. «Au vu de l’effectif en place, l’USMBA ne mérite pas sa place actuelle au classement. L’équipe a vraiment du potentiel et n’était-ce la situation difficile qu’a traversé tout au long des précédents mois, elle aurait espéré à mieux», a encore estimé Slimani. Il faut dire que la dernière victoire face à l’ASO Chlef a fait souffler un vent d’espoir sur l’équipe qui commence à rêver du maintien. Mais il lui faudra déployer d’énormes efforts pour se tirer d’affaires. Elle est d’ailleurs appelée cette semaine à effectuer un périlleux déplacement à Magra, un concurrent direct dans la course pour le maintien et qui a le moral gonflé à bloc après sa qualification à la finale de la Coupe de la ligue. A l’issue de la 25e journée, l’USMBA occupe la 17e place au classement (1er potentiel relégable) avec 21 points, distancé de trois unités par le NC Magra, son prochain adversaire et premier potentiel non relégable, ce qui rend très important leur face à face au cours de la prochaine journée.