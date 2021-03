<span style='text-decoration: underline;'>USM Alger</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraîneur Thierry Froger limogé</span>

L’entraîneur français de l’USM Alger, Thierry Froger, a été limogé de son poste, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de football dimanche soir dans un communiqué.

«La direction de l’USMA a décidé de se séparer de l’entraîneur Thierry Froger et de son adjoint Benaraïbi Bouziane. L’entraîneur des gardiens de but Mohamed Benhamou et le préparateur physique Nicolas Baup ont été maintenus à leurs postes respectifs», a indiqué l’USMA sur sa page officielle Facebook. Arrivé sur le banc du club de Soustara en décembre dernier, Froger fait les frais de la défaite concédée samedi dans le derby disputé au stade de Dar El-Beïda face au Paradou AC (2-1), dans le cadre de la 16e journée de championnat. «Le nouvel entraîneur sera connu dans les prochaines heures», ajoute l’USMA. Selon une source proche du club, les noms de Nabil Neghiz et Mounir Zeghdoud ont été cités pour reprendre la barre technique.