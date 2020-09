<span style='text-decoration: underline;'>JS KABYLIE</span>:<br><span style='color:red;'>L’entraîneur Zelfani autorisé à entrer en Algérie</span>

L’entraîneur tunisien de la JS Kabylie, Yamen Zelfani, est attendu jeudi en Algérie, après avoir été autorisé à entrer au pays, alors que les frontières sont toujours fermées en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football sur sa page Facebook.

Bloqué en Tunisie depuis le début de la pandémie, Zelfani est attendu en compagnie de son adjoint Beltaïef Fakhri et du milieu offensif Oussama Darragi, précise la même source. «Autorisés à entrer en Algérie, le coach en chef Zelfani et son adjoint Fakhri, ainsi que le joueur Oussama Darragi, dont les tests PCR sont négatifs, sont attendus aujourd'hui. Ils vont entrer en confinement pendant une semaine avant de rejoindre Tizi-Ouzou», souligne la JSK dans un communiqué. Après un premier stage effectué à Akbou (Béjaïa) sous la houlette des issus de différents paliers, dont Lyes Fayçal Haddouche (CRB Dar El-Beïda), Juba Aguieb (ES Ben Aknoun) et Kerroum Ahmed (ASM Oran). En revanche, le club a libéré plusieurs joueurs à l'image de Taoufik Addadi, Taoufik Zeghdane et Nabil Saâdou, alors que le contrat d'Amir Belaïli n'a pas été renouvelé. La JSK a terminé la saison 2019-2020, arrêtée en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, à la 4e place au classement avec 36 points, à quatre longueurs du CR Belouizdad, désigné à titre exceptionnel champion d'Algérie.