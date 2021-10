<span style='text-decoration: underline;'>COMPLEXE SPORTIF D’ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>L’entreprise réalisatrice sommée d’achever les travaux avant le 31 décembre</span>

La société chinoise «Chinese Metallurgical Group Corpo ration» (MCC), chargée de la réalisation du complexe sportif d’Oran, a été sommée par les autorités locales, d’achever cette importante infrastructure dans un délai n’excédant par le 31 décembre prochain. S’exprimant à la fin d’une visite de suivi des différents chantiers du projet, le wali d’Oran, Said Saayoud, n’a pas manqué d’afficher sa «colère» vis-à-vis de la cadence des travaux.

«Force est de constater que les travaux n’avancent pas selon la cadence convenue avec les responsables de l’entreprise réalisatrice lors de ma dernière visite sur les lieux il y a quelques jours. J’étais bien clair avec eux cette fois-ci encore. Le projet devra être achevé dans un délai de trois mois», a-t-il déclaré. Pour ce faire, a-t-il dit, «il appartient aux concernés de renforcer les chantiers par les moyens humains et matériels dans les plus brefs délais. Il devrait y avoir pas moins de 200 ouvriers d’ici jeudi prochain, un nombre appelé à augmenter dans les jours qui suivent pour atteindre les 300 ouvriers».

Actuellement, une trentaine d’ouvriers chinois assurent le travail, au moment où pas moins de 141 autres sont en convalescence après avoir été atteint de Covid- 19, selon le représentant du MCC. Lors de cette nouvelle visite aux chantiers du complexe sportif situé dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran), la troisième en l’espace d’une semaine, M. Saayoud a reçu un nouveau planning suggéré par MCC fixant à la fin mars prochain l’achèvement du projet, un planning qu’il a vite rejeté.

«Pas question d’attendre jusqu’à mars prochain pour réceptionner cette infrastructure qui devrait faire l’objet aussi de plusieurs tests au niveau de ses différents équipements en prévision des Jeux méditerranéens (25 juin û 5 juillet 2022). D’ici deux semaines, si je ne constate pas une évolution positive dans la cadence des travaux, je serai obligé de prendre des décisions fermes allant jusqu’à la résiliation du contrat avec l’entreprise concernée», a encore prévenu le wali.

Profitant de l’occasion, le chef de l’exécutif de la wilaya a tenu à rassurer les sociétés algériennes sous-traitantes quant à leurs créances, tout en les exhortant à redoubler d’efforts pour terminer à leur tour les tâches que leur a confiées l’entreprise chinoise. Lors de sa visite sur les lieux le 23 septembre, le wali avait annoncé la levée de toutes les contraintes financières de la part des pouvoirs publics en allouant une somme de 2,4 milliards de dinars pour l’achèvement des différents chantiers de cette infrastructure, rappelle- t-on. Les travaux au niveau du complexe olympique sont scindés sur deux tranches. La première concerne le stade de football de 40.000 places où le taux de réalisation est estimé à 96%, alors que la seconde a trait au stade d’athlétisme, à la salle omnisports et au centre nautique de trois piscines. Les travaux dans ces chantiers ont atteint 47%, selon la direction des équipements publics, maître de l’ouvrage.