Des informations, pour le moins inquiétantes, font état d’une visite surprise du Premier ministre israélien dans une ville d’Arabie Saoudite. Une rencontre, dit-on, organisée sous les hospices des USA. Ce n’est techniquement pas une surprise en soi, mais on peut mesurer l’ampleur de ce qui se trame sur le dos du peuple palestinien et de l’idéal d’un monde arabe uni et prospère. Si ce rapprochement au plus haut niveau venait à se confirmer, il est clair qu’il ne se sera pas dans l’intérêt de la concorde entre les peuples. Lorsqu’on promeut l’expansion d’une idéologie raciste, on ne peut pas s’attendre à un avenir meilleur pour l’humanité. Et ce que font certaines monarchies arabes, avec le soutien plus qu’intéressé des Etats Unis d’Amérique. Le monstre raciste tisse donc sa toile autour du monde arabe au détriment du droit naturel d’un peuple à vivre dans son propre territoire. Et, faut-il souligner, au passage, que l’expansion du sionisme ne se limite pas au Moyen- Orient. Israël tente de séduire l’Afrique, après avoir déjà conquis l’Europe et l’Amérique. Le dernier continent encore «vierge» de la pensée sioniste pourrait succomber à la tentation. Pourtant, les Africains qui ont vécu les affres de l’esclavage, du colonialisme et du néo-colonialisme savent qu’Israël est la personnification de toutes ces tares de l’humanité. Mais qu’à cela ne tienne, il y a bel et bien une intrusion de l’Etat hébreux en Afrique. A travers certaines opérations soutenues par les occidentaux, on assiste à un processus qui vise à imposer cet Etat raciste et colonial dans le concert des nations en tant que «faiseur de paix», tout comme les autres nations occidentales qui disent venir en aide aux populations vivant sous le joug des dictatures. Les Occidentaux, via leurs médias, ont la charge de faire oublier au reste du monde les souffrances de millions de Palestiniens et sauront convaincre les Africains des sentiments «les meilleurs» des sionistes. Cette offensive en direction de l’Afrique vient donc appuyer une politique insidieuse, dont l’objectif final est de réussir une colonisation de peuplement et la spoliation d’une terre à ses habitants. Les Afrikaners qui ont tenté d’asservir le peuple sud-africain avec l’aide des USA ont fini par disparaître. Israël finira par connaître le même sort. On ne peut pas tromper tout le monde, tout le temps.

Par Nabil.G