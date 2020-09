<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie 2020 </span>:<br><span style='color:red;'>L’épreuve annulée, le second représentant en Coupe de la CAF connu aujourd’hui</span>

L’édition 2019-2020 de la Coupe d’Algérie de football, suspendue en mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a été annulée, en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a appris l’APS dimanche auprès de la fédération algérienne (FAF).

«Au cours d’une réunion tenue dimanche avec les clubs encore en lice, nous avons décidé d’annuler l’actuelle édition de la Coupe d’Algérie, en attendant que cette décision ne soit validée mardi lors de la réunion du Bureau fédéral.», a indiqué à l’APS Larbi Oumamar, membre du Bureau fédéral. L’épreuve populaire avait été suspendue en mars dernier, en raison de la pandémie de Covid-19, au terme des quarts de finale (aller) disputés les 10 et 11 mars. Les équipes qui étaient engagées sont l’ES Sétif, le CABB Arreridj, le WA Boufarik, l’US Biskra, le Paradou AC, l’USM Bel-Abbès, l’ASM Oran, et l’A Boussaâda. «Concernant le second représentant algérien en Coupe de la Confédération, dont la participation revenait d’habitude au détenteur de la Coupe d’Algérie, il sera désigné mardi au cours de la réunion du BF. Je tiens à préciser que les clubs amateurs, à savoir l’ASM Oran, l’A Boussaâda et le WA Boufarik sont exclus de cette désignation. Aucun tirage au sort n’est envisagé pour désigner l’équipe participante.», a-t-il expliqué. L’ES Sétif, grâce à la 3e décrochée au classement final de la saison 2019-2020, prendra part à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération.