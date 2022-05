<span style='text-decoration: underline;'>Championnat Universitaire de football</span>:<br><span style='color:red;'>L’équipe de la faculté des sciences économiques de Bel-Abbés remporte le titre</span>

A Sétif, l’équipe de football des étudiants de la faculté des scien ces économiques de l’Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès a remporté le titre du championnat national universitaire en battant en finale, son homologue de l’Université Hassiba Ben Bouali de Chlef aux tirs au but (4 à 3). Un résultat qui honore l’université belabbésienne et surtout une réussite de la part du meneur de jeu de l’équipe des sciences-éco de SBA, l’étudiant Nabil Bekkar, qui pour rappel, est un joueur de cru de l’USM Bel Abbés et défend le maillot vert et rouge des réservistes et des séniors cette saison.

B.Didéne