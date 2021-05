<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>L’équipe enchaîne les contre-performances à domicile, coach Madoui inquiet</span>

Invaincu depuis le 6 février dernier, soit depuis sa défaite sur le terrain de l’ES Sétif (4-1) pour le compte de la 12e journée de la Ligue 1 de football, le MC Oran ne profite pas de ses matchs à domicile pour conforter ses chances dans la course au titre. Ce constat s’est vérifié samedi face à l’Olympique Médéa pour le compte de la 22e journée.

Dans cette rencontre, les «Hamraoua» ont laissé filer deux précieux points dans leur antre préféré du stade Ahmed-Zabana en se contentant d’un nul vierge. Il s’agit du quatrième nul à domicile du MCO en championnat cette saison, portant ainsi à huit le nombre de points vendangés au stade Zabana. Un état de fait que l’entraîneur de l’équipe Kheïreddine Madoui a énormément regretté.

«Décidemment, nous n’arrivons pas à nous débarrasser de cette guigne qui nous poursuit chez nous. Il s’agit du troisième nul lors de nos quatre précédents matchs à domicile, ce qui est déjà trop pour une équipe qui aspire à jouer les premiers rôles», a déploré le technicien sétifien dans ses déclarations à la presse à l’issue du match face à l’OM.

Certes, cette nouvelle contre-performance des Oranais concédée dans leur fief ne leur a pas valu leur place sur le podium, puisqu’ils pointent à la 3e place au classement, mais s’ils continuent à gaspiller encore des unités à domicile, ils risquent de glisser au tableau. Kheïreddine Madoui, qui n’a pas encore goûté à la défaite depuis son arrivée au MCO lors de la 14e journée face au CS Constantine (victoire en déplacement 3-1), en est conscient.

Il s’est dit, d’ailleurs, persuadé qu’en perdant davantage de points au stade «Zabana», l’équipe pourrait passer à côté de ses objectifs. Le champion d’Afrique avec l’ES Sétif en 2014 devra notamment améliorer le rendement offensif des siens, puisque l’efficacité continue toujours de faire défaut aux gars d’El-Bahia, selon ses dires. C’est la raison pour laquelle ce technicien avait insisté pour engager un avant-centre de valeur lors de la précédente période des transferts, en vain, rappelle-t-on. Qu’à cela ne tienne, Kheïreddine Madoui refuse d’abdiquer en continuant à voir grand.

«Je répète toujours à mes joueurs qu’ils doivent marquer de leur empreinte leur passage au MCO. Nous espérons permettre au club de renouer avec les consécrations qui le fuient depuis 1996», a-t-il encore poursuivi. Le souhait du patron technique des «Hamraoua» pourrait bien être exaucé, vu que son équipe occupe la troisième place en championnat avec 40 points, à six unités du leader, l’ES Sétif, et qu’elle est aussi toujours en course en coupe de la Ligue où elle aura à affronter le WA Tlemcen à Oran lors des quarts de finale.