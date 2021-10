<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran 2 – USM Bel Abbés 2</span>:<br><span style='color:red;'>L’équipe type de Slimani tient en échec le team d’Ait Djoudi</span>

Le club phare de la Mekerra a livré dans l’après-midi d’avant hier samedi sa troisième joute amicale face au MC Oran sur le terrain du stade Ahmed Zabana d’Oran.

Cette fois, les gars de la Mekerra ont évité la défaite et ont tenu le coup face au pensionnaire de la ligue1, car les protégés de Slimani ont réussi le nul face à ceux drivés par Ait Djoudi. Pourtant, ce fut le MCO qui a mené au score en première mi-temps et a ajouté le second but juste après la pause. Puis, Menazla du côté de l’USMBA réduit le score sur un joli coup franc laissant l’ex portier du WAT Soufi constater les dégâts. Pour sa part, Zidi Hocine a égalisé d’un splendide tir des vingt mètres. Contre le MCO, l’entraîneur Sidi Ahmed a aligné les joueurs suivants: Maâchou comme gardien de but, Sadahin, Benhammouda, Benhassini, Belhadri, Benseneda, Menazla, Koufi, Haniched, Nadji et Benlakhal. B. Didéne