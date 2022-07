<span style='text-decoration: underline;'>Aïd El Adha</span>:<br><span style='color:red;'>Les acteurs de la fête</span>

L’Aïd El Adha cette fête religieuse n’a pas été de tout répit pour de nombreux jeunes à Oran, qui ont travaillé durement durant cette fête religieuse dans diverses activités.

En effet, ils ont été aperçus dans les différents quartiers de la ville bien avant l’Aïd, dans la vente du charbon et des ustensiles indispensables pour cette occasion. D’autres étaient occupés à aiguiser les couteaux. «Chaque année à cette occasion, je travaille durement durant une semaine, c’est un gagne pain provisoire pour moi durant cette période des vacances», nous dira un jeune. Le premier jour de l’Aïd El Adha, des jeunes ont également proposé leurs services pour égorger les moutons, d’autres pour la préparation du Bouzelouf, une tâche pas facile, puisqu’il faut le brûler et bien le nettoyer avant de le passer à la cuisson.

Cette première journée a été également une opportunité pour ces jeunes afin de découper la viande. Il fallait payer jusqu’à 2000 Da selon la taille du mouton et la façon de découpe. «Il ne suffit pas d’acheter un mouton, il y’a des dépenses supplémentaire à faire, que ce soit pour l’égorger ou découper la viande, même les ustensiles comme les couteaux, leurs prix n’est pas à la portée de tous, surtout ceux de bonne qualité», nous dira un père de famille. Il est à noter que comme chaque année, beaucoup de braves hommes passent l’Aïd El Adha loin de chez eux, à l’exemple des éléments de police, de la protection civile et ceux de la gendarmerie nationale qui ont été mobilisés pour assurer la sécurité à Oran durant les deux jours de cette fête religieuse. En effet, toutes les unités de la protection civile étaient mobilisées pour intervenir en cas d’accident de la route ou accident domestique afin de sauver des vies humaines. Dans quelques carrefours, des véhicules de police ont été aperçus pour que les citoyens puissent passer un Aïd dans le calme et la quiétude. Par ailleurs, alors que les citoyens étaient en train de déguster la viande et se reposer après l’accomplissement du rite du sacrifice, des agents communaux étaient dans la rue pour l’enlèvement des grandes quantités de déchets générés après l’abattage des moutons. Des bennes tasseuses ont été aperçues dans quelques quartiers. Une tâche difficile pour les éboueurs qui fourniront de grands efforts cette semaine pour venir à bout de tous les déchets, carcasses et peaux de moutons jetés dans les rues d’El-Bahia. Par ailleurs, durant les deux jours de l’Aïd El Adha, Oran était une ville fantôme. Rues vides, une circulation très fluide.

Fethi Mohamed