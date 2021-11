Les agences commerciales d’Algérie Télécom ouvertes au public le 27 novembre

Les agences commerciales d’Algérie Télécom (AT) seront ouvertes

au public samedi, 27 novembre, jour des élections locales, a indiqué l’entreprise publique jeudi dans un communiqué. «Une permanence sera assurée de 09h00 à 15h00, et ce, afin de garantir la continuité des prestations et services», a précisé la même source. Les agences commerciales concernées par cet horaire dans la wilaya d’Alger sont: Hussein Dey, Dar El-Beida, Bordj El Bahri, Aissat-Idir, Ben M’hidi, Bir Mourad Rais, Ben Aknoun, Ain-Benian et Zeralda. Pour les autres wilayas, la permanence sera assurée au niveau des agences chefs-lieux de wilaya, ajoute le communiqué.