<span style='text-decoration: underline;'>Séminaire sur la promotion du sport en Méditerranée</span>:<br><span style='color:red;'>Les agences de presse régionales mobilisées pour les J.M d’Oran 2022</span>

Une rencontre internationale sur le rôle des agences d’information dans la promotion du sport dans les pays méditerranééens à été organisée hier à l’Hôtel Bay à Oran.

Placée sous l’égide du ministre algérien de l’information, M. Mohamed Bouslimani, ce séminaire d’une journée a été initié par l’Agence nationale algérienne, APS , et s’inscrit dans le cadre des préparatifs des prochains jeux méditerranéens qui auront lieu à Oran.

En coordination avec l’Alliance méditerranéenne des agences de presse, actuellement présidée par M. Gaid Samir,directeur général de l’APS, la rencontre a regroupé un bon de nombre de participants, parmi eux des directeurs d’agence de presse de quelques pays du bassin méditerranéens, le commissaire des jeux méditerranéens Oran 2022, des cadres du secteur de l’information et des journalistes.

Dans une brève intervention, le Directeur Général de l’APS, M Samir Gaid a souhaité la bienvenue à tous les invités présents à cette rencontre, soulignant l’engagement du secteur de l’information et de l’APS dans leur rôle de couverture des événements en général et de l’information sportive en cette belle circonstance marquée par l’organisation des J.M à Oran.

Lors de son discours d’ouverture des travaux, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a souligné le rôle important des agences de presse méditerranéennes pour le développement et la promotion du sport en général et particulièrement des Jeux méditerranéens qui se tiendront à Oran du 25 juin au 6 juillet prochain. «Ce séminaire, a-t-il indiqué, permettra de mettre en exergue les voies et moyens permettant la promotion des jeux méditerranéens aux niveaux national et international». Le Ministre à souligné que «La promotion du sport permet non seulement d’améliorer la condition physique et de gagner des titres lors de compétitions, mais c’est également une pratique qui favorise le rapprochement des peuples et la culture de la paix et des valeurs de tolérance et de solidarité…C’est également là une occasion pour les responsables des agences de presse méditerranéennes de mieux connaître les grandes réalisations entreprises par l’Etat algérien pour relever ce défi ainsi que les infrastructures sportives et touristiques désormais disponibles à Oran, la capitale de l’Ouest algérien «.

Le secrétaire général de l’Alliance des agences de presse des pays méditerranéens ainsi que le commissaire aux JM Oran 2022 ont tour à tour pris brièvement la parole pour se féliciter de cette initiative permettant de renforcer le volet communication et information autour du grand événement sportif organisé à Oran.

Après la diffusion d’un court documentaire sur les infrastructures sportives et la ville d’Oran, l’après- midi a été consacré aux différentes communications. Mourad Boutadjine a exposé le parcours historique et les mutations de la presse algérienne, insistant sur les grands changements opérés en 1992 et la floraison des journaux et des médias audiovisuels publics et privés. «Mais il est temps, a-t-il souligné, de mettre enfin en place un cadre réglementaire et juridique permettant de lever les contraintes et les entraves qui peuvent encore se poser…». Le chargé de la communication du comité d’Organisation des jeux a annoncé qu’à ce jour 2068 demandes d’accréditation ont été réceptionnées pour la presse nationale et 472 pour la presse étrangère, incluant journalistes et photographes de presse.

M. Abdelkader Khelfat, chef du département sport à l’APC a de son côté mis l’accent sur l’organisation de l’Agence qui a mobilisé tous les moyens pour répondre à la mission de couverture des nombreuses compétitions qui débuteront le 26 Juin prochain.

M. Adrien Hubert, de l’agence de presse espagnole, et M. Ermon Yuksel, représentant l’agence d’information de Turquie, ont à leur tour présenté leurs expériences en matière de promotion du sport par le biais de l’information et ont appelé également à une mobilisation et une bonne coordination inter-agences pour le succès du prochain événement qui se déroulera à Oran.

Benali Si Youcef