<span style='text-decoration: underline;'>Nouvelle saison estivale</span>:<br><span style='color:red;'>Les agents immobiliers se veulent optimistes</span>

Après une longue hibernation ayant duré plus de deux bonnes années et qui a durement affecté leurs activités, les agents immobiliers se veulent optimistes à l‘orée de cette nouvelle saison estivale, confient-ils. L’arrivée espérée et fortement attendue des vacanciers, notamment nationaux établis à l’étranger, nourrit de plus en plus leurs espoirs.

En effet, parmi les quelques gérants d’agences immobilières d’Oran et d’Aïn El Türck approchés à ce propos, le ton n’est pas au défaitisme, nous a-t-il été donné à comprendre. L’espérance de voir une reprise de leur activité lors de cette saison estivale, se consolide de jour en jour. Contrairement aux années précédentes, et selon les arguments avancés par quelques-uns d’entre eux, tous les indicateurs laissent augurer une relance assez intensive de leur activité prestataire durant ces vacances.

L’un des indicateurs, et non des moindres, serait la multiplication des vols et des navettes maritimes par les sociétés de transport algériennes et étrangères vers l’Algérie. Un facteur estimé primordial pour l’arrivée en masse des ressortissants algériens établis à l’étranger, dont beaucoup, n’ont pas pu se rendre dans leur pays d’origine en raison de la crise sanitaire qui a sévi dans le monde. Aujourd’hui, avec la levée des restrictions sanitaires draconiennes et l’atténuation de la propagation de l’épidémie, la réouverture de l’espace aérien et de la voie maritime, encouragent les dizaines de milliers de familles établies outre-mer à projeter un retour au pays pour les visites familiales et des vacances.

Selon, Houari, gérant d’un bureau d’affaire établi à Aïn El Türck, qui confie avoir subsisté avec quelques locations occasionnelles durant cette période de disette, la venue en Algérie des familles émigrées, contribuera certainement à relancer le volet «achat et vente», qui a été réduit quasiment à néant pour des considérations économiques, alors qu’il constituait un des segments forts de leur activité et leur principal revenu. D’autant plus, considère-t-il, que nombre de familles établies à l’étranger, affectées elles aussi, par la crise économique due à la pandémie, penseraient fortement à assurer leurs arrières en revenant s’installer dans leur pays d’origine pour leurs vieux jours. Un directeur d’une agence immobilière à Oran, conviendra pour sa part que, la pérennité de leur activité, est tributaire des ressortissants algériens installés à l’étranger, qui constituaient leur grande part des clients, du fait qu’ils détiennent encore les capacités financières à s’octroyer un pied à terre au pays, en raison du taux de change favorable. Il y a lieu de souligner que nombre d’agences immobilières ont été les victimes collatérales directes de la pandémie qui les a conduites à la banqueroute, et ont dû, pour certaines, se reconvertir dans d’autres créneaux. Les plus téméraires, nous explique Houari, l’agent immobilier d’Aïn El Türck, ont pris leur mal en patience, souvent à leurs dépens et à celui de leurs familles, tout en espérant des jours meilleurs. Le spectre du Covid étant désormais derrière, l’heure est à la sérénité, d’autant plus qu’un événement majeur, à savoir l’organisation de la 19 édition des jeux méditerranéens à Oran, est un autre facteur d’engouement et d’attractivité touristique vers la cité oranaise et les plages de la corniche.

Karim Bennacef