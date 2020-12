Les aléas et les incertitudes sur les échéances annoncées

Un ancien wali, aujourd’hui à la retraite, a relaté au chroniqueur les grandes contraintes, souvent insurmontables, qu’il avait rencontrées durant sa période de gestion de l’une des plus grandes wilayas du pays. Au delà des carences et des insuffisances d’un système global de gouvernance, gangrené par le règne de la bureaucratie et de «l’autoritarisme» absolu, le rôle d’un wali de la République, nous dit-il, pouvait être comparé à celui d’un «gardien de meubles» devant convenablement exécuter toutes les directives et orientations concernant la distribution des actifs et la consommation rapide des crédits affectés à la collectivité. «Comment, nous dit-il, pouvoir gérer efficacement tous les dossiers dans les différents secteurs d’activité sous l’influence et la pression permanente exercée par des sphères alors bien connues pour leur intrusion, voire leur mise, sur les centres d’arbitrage et de prise de décision». «Qu’il s’agisse de sport, de santé, de forêts, de foncier industriel ou agricole, d’environnement, et de tout autre domaine impliquant une intervention de l’autorité locale, il y avait toujours un ou plusieurs acteurs qui intervenaient et activaient leur relais d’influence pour manœuvrer en faveur de leurs seuls et propres intérêts politiques, médiatiques, et surtout financiers».

En écoutant ces propos résumant les failles et les dérives d’un vieux système que l’on espère révolu, on comprend mieux pourquoi la grande cité oranaise a été autant pénalisée et meurtrie par les retards, les inepties et les dérives inscrites au registre de la prédation sur le foncier et le patrimoine immobilier. A ce jour, la plupart des grands dossiers inscrits au programme de développement local connaissent des retards et des contraintes difficiles à résoudre. En dépit des discours officiels qui, au gré des visites de chantiers par les décideurs concernés, font étalage d’avancées notables et de succès, on sait que la réalité du terrain reste encore truffée d’aléas et d’incertitudes sur les échéances annoncées. Pour illustrer le propos, on pourrait citer ici plusieurs exemples d’actions, de projets, et d’opérations initiées ou engagées qui souffrent depuis des années de reports inexpliqués ou de retards cumulés. Comment sortir du marasme, du laxisme et parfois même de la régression qui touche certains secteurs tels que le Sport et la Culture… et qui dure depuis des années.

Par S.Benali