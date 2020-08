<span style='text-decoration: underline;'>Référendum sur la Constitution</span>:<br><span style='color:red;'>Les Algériens appelés aux urnes le 1er Novembre</span>

La voie est donc balisée. Les Algériens auront la possibilité d’approuver ou de rejeter la nouvelle Constitution, sans que cela ne nuise à la stabilité du pays. Mais cela n’empêche pas le Président de faire part de sa conviction que «l’Algérie a grand besoin de bases solides sur lesquelles reposera la Constitution consensuelle dont l’esprit est inspiré de la Déclaration du 1er novembre, une Constitution qui nous rassemblera et nourrira l’espoir en l’Avenir».

Le président de la République a tranché sur la question de la révision de la Constitution. Il a confirmé la voie référendaire dans le processus de promulgation de la nouvelle Loi fondamentale du pays et fixé la journée du 1er novembre 2020 pour la tenue du référendum populaire. Il est entendu que cette double décision a une portée politique certaine, en ce sens que le chef de l’Etat place le déclenchement de la Révolution comme repère pour la nouvelle Constitution. En d’autres termes, en convoquant l’histoire, le chef de l’Etat montre toute l’importance qu’il accorde au rendez-vous référendaire. Abdelmadjid Tebboune qui entend jeter les bases de «l’Algérie nouvelle», va chercher ces bases dans ce qu’il y a de plus rassembleur dans la conscience collective des Algériens.

Cela étant dit, on retiendra que lors de la rencontre gouvernement-walis, le chef de l’Etat a appelé à se préparer pour le référendum de révision de la Constitution «afin de garantir les meilleures conditions et moyens matériels et psychologiques à même de permettre au citoyen d’avoir son mot à dire sur l’avenir de son pays». Ce fut un premier signe probant de sa volonté de mener le chantier de la nouvelle Constitution à son terme, malgré le chamboulement du calendrier provoqué par la Covid-19. Le processus constitutionnel qui n’a pas dévié pour autant, a toujours été inscrit parmi les chantiers annoncés par ses soins pour l’édification de «l’Algérie nouvelle», comme prioritaire. C’était même le premier. On en a pour preuve que lors de sa conférence de presse tenue au lendemain de son élection le 12 décembre 2019, à la magistrature suprême, il avait affirmé que sa priorité, «sur le plan politique, consistera à opérer une profonde réforme de la Constitution».

Dans la foulée de sa prise de fonction à la tête de l’Etat, M.Tebboune, a initié, le 8 janvier 2020, le Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle. De fait, la révision de la Constitution qui constitue aux yeux du chef de l’Etat la «pierre angulaire pour l’édification d’une nouvelle République afin de concrétiser les revendications de notre peuple, exprimées par le mouvement populaire», devenait un projet concret et a secoué la scène politique nationale. Le processus prenant son envol, le comité d’expert a formulé des propositions assurant une «réelle séparation et un meilleur équilibre des pouvoirs en introduisant davantage de cohérence dans le fonctionnement du pouvoir exécutif et en réhabilitant le Parlement notamment dans sa fonction de contrôle de l’action du gouvernement», comme le souligne d’ailleurs, le professeur Laraba dans le préambule du document portant avant-projet de Constitution, soumis au débat. Le président de la République qui a souligné «les efforts fournis, deux mois durant, pour traduire la volonté de changement radical en articles constitutionnels», a fait distribuer le document aux personnalités nationales, chefs de partis, de syndicats, d’associations et d’organisations de la société civile.

Tout le cheminement pris par ce chantier essentiel dans le programme présidentiel est destiné, au final, à recevoir l’approbation du peuple. Pour ce qui le concerne, le président Tebboune a affirmé que «le changement revendiqué par le Hirak populaire est, certes, un changement pacifique, mais radical qui passe par la Constitution, le socle de l’Etat». Mais dans le cas d’un vote négatif du collège électoral, «l’ancienne Constitution sera reconduite, avec la détermination d’opérer le changement», annonce le chef de l’Etat, rejetant dans le même temps l’idée d’une période de transition, dont «les partisans et les comploteurs d’autres rives ont tort puisque le train est déjà en marche et ne reviendra pas en arrière». La voie est donc balisée. Les Algériens auront la possibilité d’approuver ou de rejeter la nouvelle Constitution, sans que cela ne nuise à la stabilité du pays. Mais cela n’empêche pas le Président de faire part de sa conviction que «l’Algérie a grand besoin de bases solides sur lesquelles reposera la Constitution consensuelle dont l’esprit est inspiré de la Déclaration du 1er novembre, une Constitution qui nous rassemblera et nourrira l’espoir en l’Avenir». Le 1er novembre, justement, sera la date choisie par le chef de l’Etat pour amorcer l’espoir en l’avenir. «Nous sommes tous au service du Peuple et nous croyons réellement à la réalisation de ses revendications légitimes exprimées le 22 février 2019», a souvent affirmé M. Tebboune. «Le Peuple algérien a appris, grâce aux expériences vécues, comment distinguer instinctivement entre le dévoué et le fourbe parmi ses enfants». Le message est on ne peut plus clair.

Nadera Belkacemi