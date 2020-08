<span style='text-decoration: underline;'>Au deuxième jour du déconfinement</span>:<br><span style='color:red;'>Les Algériens entre satisfaction et vigilance</span>

Des citoyens interrogés par Ouest Tribune, une bonne majorité d’ailleurs se situent entre les deux extrêmes. «Je me protège tant que je peux, mais j’ai la ferme intention de profiter de ce qui reste de l’été. J’ai programmé une journée en plage avec mes enfants et advienne que pourra», dira Hamid avec un sourire en coin.

Les Algériens se sont réveillés, hier, premier jour de la semaine, sur une ambiance nouvelle, comparativement à l’état de leurs villes, ces cinq derniers mois. En découvrant les cafés, les restaurants et les jardins publics ouverts à tous, il s’est forcément dégagé un sentiment que l’on a failli oublier. «C’est ma première impression en mettant le pied dehors», affirme Mohamed, approché par Ouest Tribune pour avoir son avis sur le retour graduel à la vie normale. Retraité de son état et très consciencieux sur le port du masque, notre interlocuteur qui dit avoir perdu l’un de ses cousins, emporté par le coronavirus, n’entend pas relâcher la vigilance. «Le nombre de contaminations frôle les 500. Cela veut dire que le virus circule encore. Donc, je prends mes précaution, comme lorsqu’on était confiné». Ces précautions consistent pour Mohamed à ne pas «fréquenter les cafés, ni les jardins publics en période d’affluence. Ce serait stupide de tomber malade après tous les sacrifices», insiste-il. La seule dérogation que se donne notre retraité est en rapport avec la mosquée. «Je suis allé faire ma prière à la mosquée. J’ai été ravi de constater que les conditions de sécurité sont optimales», soutient-il, non sans une petite appréhension sur l’avenir immédiat. En tout cas, Mohamed espère que «la mosquée reste aussi ferme sur la distanciation physique». Citoyen modèle et visiblement très au fait de la procédure à suivre pour éviter toute contamination, Mohamed n’est pas le seul algérien à défendre le principe de la précaution malgré le déconfinement. Baya, enseignante qui affirme avoir mis son propre plan en place en prévision de la prochaine rentrée scolaire, est persuadée que l’unique manière de passer à travers les mailles de l’épidémie est de «respecter scrupuleusement les consignes du Conseil scientifique», dit-elle à Ouest Tribune, sans manquer de souligner son intention d’apprendre les bon gestes à ses élèves.

Des Mohamed et des Baya, nous en avons rencontrés beaucoup lors d’une balade dans les rues d’Alger. Mais nous avons également croisé des citoyens plutôt négligents qui, pour certains, se reportent au destin, alors que d’autres semblent ne pas se sentir concernés. Housem, un jeune sans emploi est de ceux-là. Toute tentative de le sensibiliser se heurte aux informations qu’il dit avoir lu sur les réseaux sociaux. «De grands scientifiques disent que le masque ne protège pas. Le virus ne tue qu’une infime partie des malades. C’est comme une grippe, ça passera un point c’est tout», affirme-t-il, tout content de retrouver sa table favorite au café du quartier.

D’autres citoyens interrogés par Ouest Tribune, une bonne majorité d’ailleurs se situent entre les deux extrêmes. «Je me protège tant que je peux, mais j’ai la ferme intention de profiter de ce qui reste de l’été. J’ai programmé une journée en plage avec mes enfants et advienne que pourra», dira Hamid avec un sourire en coin. Mais cela ne l’empêche pas d’estimer la gravité de la situation, ne serait-ce que parce que l’un de ses collègues a failli y passer.

Cela pour dire que l’opinion algéroise, et plus globalement nationale, apprécie nettement les mesures de déconfinement. D’ailleurs, au deuxième jour, la Capitale, comme les autres villes du pays, reprend doucement, mais sûrement son rythme estival habituel. Les endroits de détente ont connu, hier, une affluence plutôt timide, mais qui va crescendo.

