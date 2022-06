Les Algériens, le Bac et le BEM

L’année scolaire 2021/2022 vit ses derniers jours. Les reines des épreuves, celles du baccalauréat, débuteront le 12 juin prochain. Mais dés hier déjà, le compte à rebours annonçant la fin de l’année scolaire a été actionné par le ministre de l’Education nationale. En effet, le top départ des autres examens, tout aussi cruciaux, que sont ceux du BEM ont mobilisé plusieurs millions d’Algériens, entre les candidats, leurs parents, les éléments de la sûreté nationale, de la gendarmerie nationale et ceux de la protection civile. Bref, le pays entre dans une phase particulière et il en sortira le 16 juin prochain, au dernier jour des épreuves du baccalauréat. Le début officiel de la saison estivale coïncidera avec l’angoisse de l’attente pour des centaines de milliers de collégiens et de lycéens. Les premiers appréhendant leur entrée au lycée et les seconds espérant leur intégration dans l’univers estudiantin. Et ce n’est pas fini ! L’angoisse concernera également leurs parents. Il va donc falloir multiplier le nombre des concernés par les résultats du BEM et du Baccalauréat par deux ou trois, voire quatre pour ceux, dont les grands parents sont encore de ce monde. Bref, les vacances, les vraies débuteront avec les résultats des examens qui interviendront autour de la fête de la Libération du pays et de la Jeunesse. Ça fera plusieurs libérations en une. Le fait est que la société algérienne revit, cette année encore, le même cérémonial que celui vécu tout au long des soixante années de l’indépendance.

En un mot comme en mille, les deux examens de fin de cycle sont deux véritables institutions auxquelles les Algériens tiennent par dessus tout, au même titre d’ailleurs que l’examens de sixième qui a été sacrifié cette année, mais avec le promesse de revenir l’année prochaine histoire de donner de la joie à nos bambins et à leurs parents. Tous ces rendez-vous annuels nous font rappeler que nous sommes une nation, avec un destin commun. Tout le pays vit au rythme de ses enfants, durant les quelques jours des épreuves et angoisse pareillement tout le temps que durera l’attente des résultats.

En fait, le Bac, le BEM et la sixième, c’est tout cela. Et c’est aussi, des rumeurs sur les fuites de sujets, sur des sujets impossibles à traiter en deux heures de temps, sur des méthodes de tricherie très ingénieuses. Bref, la cuvée 2021/2022 a toutes les chances de ne pas déroger à la tradition. Comme quoi à toutes les époques et quels que soient les ministres en charge de l’Education nationale, les râleurs, il y en aura toujours. Mais disons que dans tout cela, cette période qui précède les grandes vacances conserve son petit charme.

Par Nabil.G