<span style='text-decoration: underline;'>USM ALGER </span>:<br><span style='color:red;'>Les Algérois en stage bloqué du 1er au 14 août en Turquie</span>

L’USM Alger se rendra le lundi 1er août en Turquie, pour y effectuer un stage bloqué de deux semaines en prévision de la saison footballistique 2022-2023, a annoncé le club de Ligue 1 vendredi sur son site officiel.

Un stage précompétitif, prévu dans la ville d’Antalya et pendant lequel les Rouge et Noir devraient disputer un certain nombre de matchs amicaux, avec des clubs locaux, pour peaufiner leur préparation. Avant le déplacement en Turquie, le staff technique a programmé une joute amicale pour ce samedi après-midi, contre la sélection nationale des moins de 23 ans. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 18h00, au stade Omar Hamadi de Bologhine, et ce sera l’ultime test d’évaluation pour le coach Jamil Benouahi avant le déplacement en Turquie.