<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une: Mise à jour de la 1ère journée | USM Bel Abbés 1– MC Alger 2</span>:<br><span style='color:red;'>Les Algérois plus pragmatiques</span>

Pour sa seconde apparition de l’exercice 2020-2021, l’équipe première de l’USMBA a concédé un revers à domicile face au MC Alger au grand complet. Une défaite qui en dit long sur l’état chaotique du club phare de la Mekerra orphelin de ses dirigeants, son entraîneur et de ses 13 nouveaux joueurs recrutés.

Concernant le déroulement du match d’avant-hier mardi, ce sont bien les Algérois qui ont su dominer leur sujet face à une jeune formation de Bel Abbés désordonnée sur le terrain. Pourtant, à la huitième minute de jeu, il fallait compter sur l’arbitre Mial Farouk qui n’a pas signalé une faute grave du dernier défenseur du MCA qui empêcha Redouane Bounoua d’être face au gardien Boutaga. Puis, ce même arbitre siffla sans hésitation un penalty en faveur des visiteurs sur un tacle de Koufi sur Friopui. Ce dernier se chargea de la sentence et ouvre le score pour le Mouloudia après un quart d’heure de jeu. En seconde période, les protégés de Hachemi Bekhedda ont montré un visage totalement différent et se sont illustrés par des passes courtes et précises. Un jeu plus séduisant qui a déstabilisé les Algérois. Cette pression des Belabésiens a permis à Bounoua d’égaliser juste à la 65ème minute de jeu. La pression de l’USMBA s’accentua mais à la dernière minute, Frioui parvint à doubler la mise. Une défaite pas méritée du tout!

B. Didène