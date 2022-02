<span style='text-decoration: underline;'>Youssef Cherfa</span>:<br><span style='color:red;'>«Les allocations chômage versées le 28 mars prochain»</span>

Les allocations chômage seront versées chaque 28 du mois à compter de mars prochain. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Cherfa.

Intervenant sur le Forum de la Radio de la chaîne Une, le ministre a précisé qu’une plateforme numérique sera mise à la disposition des jeunes voulant bénéficier de cette allocation à partir du 25 février courant. «Les jeunes souhaitant bénéficier de l’allocation chômage peuvent s’inscrire par Internet sur la plateforme numérique de l’Agence nationale pour l’emploi», a-t-il précisé, soulignant qu’une fois inscrits, les postulants recevront, à partir du 25 février et via la même plateforme, des rendez-vous pour déposer leurs dossiers au niveau des agences de l’emploi.

Détaillant l’objectif de cette plateforme numérique dédiée à l’allocation chômage, M. Cherfa a affirmé que cet outil permettra de recenser le nombre de personnes ayant rempli les conditions pour bénéficier de cette allocation, qui vise à prendre en charge cette catégorie de jeunes qu’ils soient titulaires d’un diplôme universitaire ou non. Le ministre a précisé que «cette allocation sera permanente, à partir du mois de mars prochain, jusqu’à ce que le bénéficiaire obtienne un poste de travail dans le secteur public ou privé».

M. Cherfa a détaillé ensuite les conditions d’éligibilité pour qu’un chômeur puisse bénéficier de cette allocation. «Le demandeur doit être de nationalité algérienne, résider en Algérie, être âgé entre 19 et 40 ans, être inscrit comme demandeur d’emploi pour la première fois auprès de l’Agence Nationale de l’Emploi, ne pas disposer de revenus de quelque nature que ce soit, justifier de sa position vis-à-vis du service national», a précisé le ministre. Il a précisé aussi que le demandeur «ne doit pas être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle, il ne doit pas avoir bénéficié d’organismes publics d’aide à la création et d’expansion d’activités, d’aide à l’insertion professionnelle et d’aide sociale, et l’époux ne doit disposer d’aucun revenu quelle que soit sa nature».

Dans le même cadre, le ministre a affirmé que les demandeurs peuvent s’inscrire à la plateforme numérique dédiée à l’allocation chômage «pour connaître leurs dates à partir du 25 février», précisant que «les documents requis sont très simples». Il a également ajouté que les demandeurs de l’allocation chômage inscrits sur la plateforme numérique seront convoqués à partir du 1er mars prochain. «L’intéressé devra se présenter à l’agence accompagné d’un document de rendez-vous ainsi que d’un engagement qu’il doit remplir, en plus d’un chèque postal barré et d’un certificat familial s’il est marié et d’un document prouvant sa situation vis-à-vis du service national», a ajouté M. Cherfa, insistant sur le fait que «toute personne remplissant les conditions bénéficiera de l’allocation de chômage».

Alors que certaines agences ont été déjà prises d’assaut par les personnes voulant bénéficier de l’allocation chômage, le ministre a indiqué à ce propos qu’»il n’est pas nécessaire pour les jeunes chômeurs de se déplacer fortement vers les agences sans rendez-vous préalable». Le ministre a précisé que la numérisation, en coordination avec les départements concernés, permettra de vérifier l’exactitude de toutes les informations fournies par le demandeur d’allocation de chômage. À une question sur les contrats de pré-emploi, le ministre a précisé qu’une décision a été prise depuis deux ans pour intégrer dans des postes permanents les personnes ayant bénéficié de ce dispositif.

