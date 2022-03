<span style='text-decoration: underline;'>J.M. d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les anciens champions honorés</span>

Lors de la soirée du lancement des débuts des festivités et du compte à rebours organisée au cinéma Maghreb plusieurs champions sportifs oranais ont été honorés par le commissaire des jeux.

Monsieur Derouaz Abdelaziz pour avoir représentés dignement le sport algérien, il s’agit de Rahoui Boualem première médaille algérienne des J.M d’Alger 1975,médaille d‘Or au 5000m, Boutchiche et Moussa (boxe),Doballah Mustapha(Hand ball),Hifri Ahmed (judo)-8éme dan, ancien champion d’Afrique et ex entraineur de l’Equipe Nationale sans oublier aussi qu’il a été formateur. Ainsi cette reconnaissance à ces anciens champions qui ont confirmés la renommée d’Oran synonyme de ville la plus sportive du pays. Ainsi ces JM 2022 seront un test du niveau de nos jeunes athlètes pour l’avenir.

Adda.B