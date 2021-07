<span style='text-decoration: underline;'>59ème anniversaire de l’indépendance</span>:<br><span style='color:red;'>Les anciens joueurs de l’USMBA distingués</span>

Dans le cadre des manifestations célébrant le 5 juillet 1962, date du 59ème anniversaire de l’indépendance du pays, le wali de Sidi Bel Abbés, Mustafa Limani a tenu à célébrer cette fête tout en distinguant les anciennes gloires de l’USMBA.

Une ambiance bon enfant donc régnait dans la salle des conférences de la bibliothèque municipale Cheikh El Kabbati de Sidi Bel Abbés. Parmi les anciens joueurs de l’USMBA récompensé, on cite les Mehdad Dris, Bahri Mokamed, Cheniti Ghalem, Miloud Hamri, Miloud Salhi, et Amar Ahmed, sans pour autant oublier ceux qui étaient absents pour des raisons de santé et à qui nous souhaitons prompt rétablissement à l’instar des Abdi Djilali, Hamza Bahous et Soudani Cheikh. Cette cérémonie a été aussi l’occasion de féliciter des athlètes qui se sont distingués et ont honoré la wilaya.

B.Didène