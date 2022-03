<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Les anciens scouts relancent leurs activités</span>

Mustapha Saâdoune, commissaire général de l’organisation nationale des anciens scouts musulmans algériens a rendu, dernièrement visite au bureau de wilaya de Mostaganem de son organisation que préside Boualem Ahmed.

Au sein de ce bureau de wilaya, il a été fondé le bureau des doyens scouts de la wilaya. Aussi, ces formations activent à créer des sections de jeunes scouts à travers la wilaya, de les encadrer et d’inculquer leurs expériences aux nouvelles recrues.

Le commissaire général s’est enquis de la situation du scoutisme à travers la wilaya de Mostaganem, et a demandé au président du bureau de wilaya, Boualem Ahmed d’entreprendre des recherches pour écrire l’historique du mouvement scout à Mostaganem, depuis sa création, et sa contribution active à la guerre de libération nationale. C’était en 1936, que le premier groupe scout « El Fallah » a été crée à Mostaganem à l’initiative de jeunes de l’époque : Berriati Laredj, Benkdadra Ali, Belhelouche Abdelkader, Belhamissi Abderrahmane et Hachelaf Snouci.Bendania qui était parmi les scouts « éclaireurs de France remet un manuel scout aux sus nommé afin de s’inspirer.

Belkhlouf Abdelkader, militant du PPA (Parti du peuple algérien et Belbachir Madani ont encouragé le dit groupe scout en mettant à sa disposition un local. Les adhésions de jeunes commencérent à se faire. Le comité fût crée pour être en conformité avec la loi de l’époque. Ce comité était composé d’un président : Berracheme, greffier, d’un vice président : Meziane Mahieddine, d’un secrétaire : Belhamissi Abderrahmane et d’un trésorier : Berriati Laredj. Ce n’était qu’en 1937, que le dit comité apprit que d’autres groupes scouts musulmans activaient en Algérie, et ce grâce à l’organisation d’un camp d’été à Mostaganem sur la plage par le groupe « El Ikbal » de Blida. Ils étaient une troupe et une meute. Les louveteaux firent sensation dans la ville, certains n’avaient pas encore 8 ans. A la demande des parents scouts, une meute fût constituée au sein du groupe El Fellah de Mostaganem. Ainsi, le groupe El Ikbal informa les responsables de son homologue de Mostaganem de la situation scoute à Alger et à Miliana, et donna son adresse à Bouras. Celui-ci est venu quelques temps plus tard à Mostaganem rencontrer les responsables El Fellah.

L’entretien à porté sur le scoutisme musulman en Algérie et son objectif : « la formation patriotique ». Au congrès de 1939 qui a eu lieu à El Harrach-Alger sous la présidence de Bouras Mohamed, Berrachem y a participé en tant que représentant du groupe scout El Fellah de Mostaganem aux côtés d’autres groupes du pays. Ce congrès a été couronné par la fondation de la fédération des scouts musulmans algériens a laquelle à adhéré le groupe El Fellah de Mostaganem (témoignage du défunt Berriati Laredj et d’autres sources).