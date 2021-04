<span style='text-decoration: underline;'>ARH</span>:<br><span style='color:red;'>«Les archives étant numérisées n’ont pas été ravagées par l’incendie»</span>

Le président du Comité de direction de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil a assuré que l’incendie, déploré lundi au siège de l’ARH, «n’a pas détruit les archives car elles sont numérisées et conservées sur des serveurs».

«Toutes les archives existent en formes numérisées et sont stockées sur des serveurs de l’ARH», rapporte la page Facebook de l’ARH, citant M. Nadil qui précise qu’un court-circuit serait à l’origine de cet incendie, qui n’a fait aucune perte humaine. Les unités de la protection civile de la wilaya d’Alger ont procédé à l’extinction d’un incendie qui s’est déclaré, lundi, au service des archives relevant de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) dans la commune d’El Biar. L’ARH a rappelé qu’elle «ne possède qu’un seul et unique compte officiel authentifié sur Facebook» assurant que toutes les mesures nécessaires seront prises contre toute tentative d’usurpation de son identité visuelle ou d’atteinte à la réputation et à la crédibilité de l’ARH ou de ses responsables».