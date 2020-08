<span style='text-decoration: underline;'>Hai Khemisti ex Fernanville </span>:<br><span style='color:red;'>Les automobilistes se plaignent de la circulation</span>

Le quartier de Hai Khemisti, ex Fernand-ville dépendant de l’APC de Bir El Djir change complètement de look. Les grands immeubles qui apparaissent à travers toutes les rues semblent donner au quartier une autre image de ville urbaine. La démographie galopante qui a conduit à l’extension de la ville d’Oran vers l’ouest. Et avec Hai Akid Lotfi, une grande population semble avoir choisi le site et la circulation automobile a augmenté, ce qui crée des embouteillages, notamment, avec l’installation des nouveaux feux tricolores dans plusieurs croisements. Vont-ils réguler la circulation comme on l’espère ou freiner le mouvement de la circulation. Attendons de voir ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, le quartier s’est embelli et le prix du logement a grimpé. Ainsi, va la vie.

Adda.B