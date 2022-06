<span style='text-decoration: underline;'>Elles ont été dénoncées par le ministère des Affaires étrangères</span>:<br><span style='color:red;'>Les basses manœuvres du Maroc</span>

A contrario des méthodes cyniques et criminels, la diplomatie algérienne «exerce ses missions en toute transparence et en toute souveraineté», précise la même source. L’Algérie «réaffirme, encore une fois, le caractère bilatéral et politique de la crise actuelle avec le Gouvernement espagnol».

La dernière fake news du Maroc a reçu un démenti ferme de la part du ministère des Affaires étrangères. Il s’agit d’un prétendu échec de l’Algérie à récolter le soutien nécessaire à la tenue d’une réunion d’urgence de la Ligue arabe, en vue d’obtenir une déclaration de solidarité avec elle. Cette solidarité que chercherait l’Algérie se résumerait en une motion de soutien dans le conflit qui l’oppose à l’Espagne. Cette étrange nouvelle qui ne repose sur aucun argument fondé a été fomentée «dans les laboratoires de propagande du Makhzen», indique un communiqué du département ministériel de Ramtane Lamamra. «Le ministère dément ces fake-news dénuées de tout fondement et en totale contradiction avec les valeurs de la diplomatie algérienne», souligne le communiqué du MAE, non sans omettre de préciser la transparence et le souci de sa souveraineté qui caractérisent l’action de l’Algérie sur la scène internationale. Si Alger cherchait un quelconque soutien, elle l’aurait formulé publiquement et sans avoir à user de moyens détournés, marque de fabrique du Makhzen, dont l’accord arraché à l’Espagne sur le Sahara occidental est le fruit d’une diplomatie mafieuse qui exerce le chantage à tout bout de champ. A contrario des méthodes cyniques et criminels, la diplomatie algérienne «exerce ses missions en toute transparence et en toute souveraineté», précise la même source. L’Algérie «réaffirme, encore une fois, le caractère bilatéral et politique de la crise actuelle avec le Gouvernement espagnol», rapporte le communiqué, écartant toute possibilité de médiation dans l’état actuel des choses. Il n’est donc pas question d’un tort mutuel, pour qu’Alger aille chercher du soutien auprès des pays arabes. La problématique est on en peut plus claire, en substance. L’Espagne «a manqué à ses obligations vis-à-vis de la décolonisation du Sahara occidental conformément à la légalité internationale», ajoute la même source. Le tort est totalement le fait de Madrid et l’attitude de l’Algérie se comprend au sens où le reniement de l’Espagne de ses devoirs de puissance administrante en fait un pays infréquentable pour l’Algérie. Aucune autre lecture ne saurait interpréter sa démarche qui demeure «confiante quant à la justesse de sa position et au bien-fondé de ses décisions politiques souveraines» rappelle le communiqué du MAE, signifiant aux fauteurs de trouble que notre pays «n’a besoin d’aller chercher des positions en sa faveur, ni de la part de pays frères ou amis ni auprès d’organisations internationales».

Yahia Bourit