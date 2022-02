<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la Confédération (Gr.B/ 3ème J) Al-Ittihad libyen - JS Saoura</span>:<br><span style='color:red;'>Les Bécharis en conquérants à Benghazi</span>

La JS Saoura, représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), se rendra à Benghazi pour défier dimanche les Libyens d’Al-Ittihad, dans l’objectif de confirmer son réveil, à l’occasion de la 3e journée (Gr.B) de la phase de poules.

Ayant réussi dimanche dernier à remporter son premier match, face aux Royal Léopards d’Eswatini (2-0) au stade olympique du 5-juillet d’Alger, la JSS aura à coeur d’enchaîner avec un autre bon résultat, et de surcroit en déplacement, face à une équipe libyenne qui reste sur un succès difficile à la maison face aux Sud-africains d’Orlando Pirates (3-2). Un résultat probant au stade des martyrs de Benghazi, permettra aux gars de Béchar de croire un peu plus à une possible qualification aux quarts de finale de l’épreuve, d’où la nécessité de bien négocier cette rencontre.

Sur le plan de l’effectif, le staff technique de la JSS, dirigé par le Tunisien Kaïs Yaâkoubi, devrait bénéficier de l’ensemble de ses joueurs en vue de cette rencontre importante, à l’exception de l’attaquant Aziz Lhamri, qui vient d’intégrer le groupe suite à une blessure.

De son côté, la formation d’Al-Ittihad qui compte un match en moins à disputer le 6 mars prochain, en déplacement face aux Royal Léopards, traverse une période faste pour n’avoir perdu qu’un seul match lors de ses dix dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Al-Ittihad, dirigé par le Tunisien Mohamed Kouki, occupe la tête du classement du groupe B du championnat libyen avec 19 points, à une longueur de son dauphin Olympic Zaouia, mais avec deux matchs en moins.

Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral sénégalais conduit par Daouda Gueye, assisté de ses compatriotes Nouha Bangoura et Amadou Ngom, alors que le quatrième arbitre est le Sénégalais Adalbert Diouf. Dans l’autre match du groupe B, les Royal Léopards d’Eswatini et Orlando Pirates, dos au mur, s’affronteront au stade de Manzini (17h00), pour l’objectif commun de se racheter et relancer leurs chances de qualification.

A l’issue de la 2e journée, Orlando Pirates, Al-Ittihad et la JS Saoura occupent conjointement la première place avec 3 points chacun, alors que les Royal Léopards ferment la marche avec 0 point.